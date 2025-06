Meteo Assisi 6-8 giugno 2025: il sole assoluto protagonista

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 6-8 giugno 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno cari lettori, buon venerdì 6 Giugno, eccoci ritrovati in questo appuntamento insieme per vedere il tempo previsto per questo secondo weekend di giugno che, già vi anticipo, sarà praticamente identico a quello della settimana scorsa con sole assoluto protagonista e caldo sopra il normale sia di giorno che di notte. L’estate sembra davvero aver imboccato la quarta marcia si stanno alzando le fasce degli anticicloni subtropicali e inesorabilmente i prossimi tre giorni ne saranno ulteriore conferma.

Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme per il meteo Assisi 6-8 giugno 2025:

Sia oggi venerdì che domani sabato che dopodomani domenica sole unico assoluto protagonista con solo blandi annuvolamenti nelle ore del pomeriggio. Caldo moderato sospinto dall’Africa su di noi da ventilazione tra debole e moderata sud-occidentale .

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà una parziale e temporanea diminuzione della temperatura per l’ingresso di venti più occidentali di matrice oceanica che tra lunedì e martedì potrebbero anche innescare brevi e locali rovesci di pioggia e qualche temporale. Serate piacevoli in queste due giornate, segue da mercoledì in avanti nuova ondata di caldo.

Auguriamo a tutti di trascorrere serene giornate!

