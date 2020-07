Enti del terzo settore, un ciclo di webinar per informarsi e orientarsi

Il DigiPASS Assisi supporta l’iniziativa a cura del Cesvol Umbria e in collaborazione con la Direzione regionale Salute e Welfare rivolto agli enti del Terzo Settore. Si tratta di un ciclo di webinar intitolati “Enti del Terzo Settore: percorsi informativi, formativi e di orientamento. Formarsi, rinnovarsi, ripartire, relazionarsi” finalizzato ad accompagnare e supportare il volontariato e l’associazionismo in questa fase di uscita dal periodo emergenziale, oltre che a favorire il consolidamento della gestione per quanto riguarda la fase di transizione provvisoria.

Correlato: DigiPass, così l’Europa aiuta a superare le differenze digitali (foto-video)

Gli argomenti in programma sono stati individuati grazie a un meticoloso confronto con ben 424 associazioni, che hanno partecipato alla rilevazione degli Enti del Terzo Settore dell’Umbria. L’operazione, messa in campo dalla fase appena successiva all’emergenza sanitaria Covid-19 e proseguita fino a tutto il mese di maggio, ha delineato il quadro realistico di ciò che serve al mondo del terzo settore, ovvero servizi di supporto e accompagnamento verso l’attuale scenario economico, sociale e relazionale determinato dalla fase di ripartenza post emergenza sanitaria.

Il primo webinar affronta il tema “La ripresa delle attività degli Enti del Terzo Settore alla luce degli adempimenti connessi alla riforma del Terzo Settore e agli effetti dell’emergenza sanitaria” e si tiene giovedì 2 luglio alle ore 17.30, sia a distanza che in presenza. Il DigiPASS Assisi ha, infatti, messo a disposizione i suoi spazi digitali come anche quelli fisici, fino ad esaurimento postazioni e secondo le normative vigenti in materia di sicurezza sanitaria.

Gli enti del terzo settore che fossero interessati ad iscriversi al ciclo dei webinar o a ricevere maggiori informazioni possono inviare una mail a [email protected] indicando nell’oggetto la dicitura “richiesta iscrizione incontro 2 luglio 2020”. Eventi digitali, informazioni di approfondimento e contatto relative al DigiPASS Assisi si possono seguire tramite il sito internet della Città di Assisi, o le pagine Facebook/YouTube/Instagram del DigiPASS Assisi.