Tour teatrale di Marco Masini, ancora una nuova data per Assisi

A causa delle perduranti disposizioni governative legate al periodo post pandemia da Covid 19, il tour teatrale di Marco Masini, inizialmente previsto per questo 2020, è stato rinviato al prossimo anno. Il cantautore sarà sul palco del Teatro Lyrick di Assisi, nell’ambito della stagione Tourné – promossa da AUCMA e MEA Concerti – il 15 maggio 2021. Non più, dunque, il 7 novembre annunciato a fine marzo.

A trent’anni dall’uscita dell’eponimo album di debutto del cantautore di “Bella stronza”, nel 2020 il cantatoure festeggierà i suoi trent’anni di carriera. Per celebrare tale ricorrenza arriva il tour teatrale di Marco Masini nei principali teatri italiani ed europei.

Nel 1990 usciva nei negozi “Marco Masini”, l’omonimo primo album dell’artista toscano. Nel corso degli anni Masini ha pubblicato undici album in studio rimasti nel cuore degli italiani. Indimenticabili anche singoli come “T’innamorerai”, “Bella Stronza”, “Ci vorrebbe il mare”, “L’uomo volante”, “Raccontami di te” o, ancora, “Spostato di un secondo”, brano con cui ha partecipato per l’ottava volta al Festival di Sanremo.

Il 2020 sarà caratterizzato da un disco, in uscita in primavera, e da un importante tour. Da aprile 2020 l’artista si sarebbe dovuto esibire live nei principali teatri italiani ed europei, per riabbracciare il suo pubblico in un’atmosfera intima ed elegante. Il tour, che ovviamente è stato ‘aggiustato’ a causa della pandemia di coronavirus, è prodotto da Concerto Music in collaborazione con Friends & Partners. Oltre che dall’attività dal vivo, il prossimo anno di Masini sarà caratterizzato anche da un disco. L’arrivo sui mercati dell’ideale seguito di “Spostato di un secondo” del 2017 è previsto in primavera.

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per la nuova data. Ulteriori informazioni su www.ticketitalia.com e www.ticketone.it