Eponalia, da Assisi l’idea di promuovere il lavoro agricolo a trazione animale

Il 29 e 30 maggio l’APS Eponalia, con sede ad Assisi e il cui nome deriva da “Epona”, dea celtica poi oggetto di culto a Roma, raffigurata con cavalli e muli, Grande Madre e dea della fertilità, organizza a Terontola (Cortona, Arezzo) le prime due giornate nazionali dedicate all’attività agricola con cavalli collaboratori. “È la prima presentazione partecipata nazionale – si legge in una nota di Eponalia – dedicata all’agricoltura a trazione animale, con cavalli collaborator per presentare una chiave innovativa che, seppur volgendo uno sguardo al passato e alle tecniche più tradizionali, rappresenta una valida strada verso un futuro sostenibile, partendo dall’agricoltura. Due intere giornate dedicate a chi vuole conoscere questo settore e/o approcciare al nuovo ruolo professionale di operatore agricolo a trazione animale.

La tecnica agricola della trazione animale sta guadagnando sempre maggiore attenzione per gli infiniti vantaggi che porta con sé: oltre a migliorare di gran lunga l’immagine dell’azienda che la utilizza, infatti, genera un’ampia prospettiva di sostenibilità, di riduzione dei costi e di incremento della produttività delle aziende, in linea con i programmi dell’Agenda 2030. “Potremo essere competitivi domani se cominciamo ad essere responsabili oggi”, dichiara Daniele Cardullo, Presidente di Eponalia aps, annunciando le due giornate organizzate a fine mese.

“Siamo un gruppo di appassionati professionisti del mondo dell’equitazione e ricercatori del settore agricolo, vogliamo divulgare la cultura del lavoro agricolo con il cavallo collaboratore fino a definire istituzionalmente la nuova figura dell’operatore agricolo a trazione animale e per questo ci offriamo di seguire le aziende e i singoli in ogni fase, dalla formazione alla pianificazione delle lavorazioni, in ogni campo agricolo in cui il cavallo o comunque il traino animale può veramente fare la differenza”, spiega Lorella Muzi, Vicepresidente dell’associazione. “Questa è per noi la strada da seguire. Una strada fatta di studio, professionalità e sicurezza ma anche di originalità, bellezza e amore per la natura e per gli animali che collaborano con noi.”

Eponalia aps ha al suo interno professionisti del mondo equestre, etologi, operatori agricoli specializzati nella trazione animale, agronomi, esperti in biodinamica e agricoltura biologica, tecnici, ingegneri e ricercatori: figure professionali che l’associazione mette a disposizione delle aziende per un passaggio fondamentale che porta verso la sostenibilità. “Al centro della produzione agricola possiamo ridare all’essere umano il ruolo da protagonista, insieme alla preziosa collaborazione con il cavallo”, sottolinea la Vicepresidente. “La trazione agricola con cavalli collaboratori apre inoltre un ampio margine di impiego professionale anche per il mondo femminile, fino ad ora poco coinvolto a causa del predominio delle macchine”.

