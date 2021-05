Meteo Assisi 21-23 maggio 2021: weekend piacevole con un’ottima qualità dell’aria

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 21-23 maggio 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno e buon venerdì cari lettori, stiamo continuando a vivere da giorni e giorni un clima che si addice più all’autunno che alla primavera con cieli spesso nuvolosi e grigi, delle piogge e qualche spazio di sole della durata di mezza giornata al massimo, termicamente siamo un po’ sotto-media ma qualcosa di nuovo si intravede all’orizzonte che a molti di voi farà sicuramente piacere: chiuderemo il mese con maggiori spazi di sole e meno alle nuvole e alla pioggia, non ci sarà il sole assoluto protagonista come nelle alte pressioni più granitiche ma giornate con passaggi a tratti di un po’ di nuvolosità che andrà diciamo a rendere meno forte il soleggiamento diurno. Ecco le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 21-23 maggio 2021, con uno sguardo attento anche all’Umbria.

Oggi venerdì: giornata nella quale avremo diffuse velature “appanna-sole” in transito per l’intera giornata in un contesto asciutto e primaverile, temperature massime in aumento su valori normali per il periodo tra 23 e 24 gradi. Ventoso per venti sud-occidentali di intensità moderata soprattutto nel pomeriggio. Giornata molto gradevole e ottimale per fare le lavatrici.

Sabato: giornata variabile con velature “appanna-sole” e passaggi nuvolosi più accentuati, tuttavia non mancheranno aperture soleggiate. Clima sempre molto piacevole e massime diurne in ulteriore lieve crescita fin verso i 25 gradi. Ventoso sempre per venti di libeccio su gran parte del territorio regionale sempre e soprattutto di pomeriggio. Qualità dell’aria ottima.

Domenica: giornata variabile sempre con sole e della nuvolosità più accentuata a momenti. Spazi di sole sempre e comunque presenti che ci regaleranno complessivamente una bella giornata. Ventilato per venti occidentali di intensità più debole rispetto alle due giornate precedenti e massime che cresceranno ancora attestandosi vicine ai 27-28 gradi sulle pianure centrali della nostra Umbria.

Anticipazioni infine sul tempo previsto per l’inizio della prossima settimana che vedrà sostanzialmente una prosecuzione di questo schema fatto di sole e passaggi nuvolosi a tratti. Giornate comunque belle e molto piacevoli per stare all’aria aperta. Qualità dell’aria splendida. A tutti voi i più cari saluti da parte mia e di tutta la redazione di AssisiNews!

