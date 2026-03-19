Europa tra sviluppo sostenibilità e pace nella prospettiva del messaggio francescano: se ne parla ad Assisi

Si terrà sabato 21 marzo alle ore 17 presso la Sala della Conciliazione del Comune di Assisi il meeting organizzato dal Lions Club Assisi sul tema “Europa tra sviluppo sostenibilità e pace nella prospettiva del messaggio francescano” temi di particolare attualità in considerazione della attuale situazione internazionale.

Dopo i saluti iniziali, e l’introduzione di Michelangelo Ceccarelli del Lions Club di Assisi parteciperanno alla tavola rotonda, moderata da Valentina Antonelli, i parlamentari europei Marco Squarta e Marco Tarquinio, i giornalisti Francesca Roma Elisei e Gerardo Greco.

Mons. Domenico Sorrentino Amministratore Apostolico delle Diocesi di Assisi e Foligno concluderà l’iniziativa che si inserisce nell’ambito del programma dell’annata Lionistica del Club di Assisi finalizzato a valorizzare l’attualità del pensiero e del messaggio di San Francesco nella ricorrenza degli 800 anni della morte.

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