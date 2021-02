Festa degli Agricoltori 2021: la festa si ferma la solidarietà no. Donazione alla Fondazione Meyer

Non ci sarà quest’anno a causa dell’emergenza Covid-19 la Festa degli agricoltori 2021, per quella che sarebbe stata la settima edizione dell’iniziativa in programma ogni anno a Santa Maria degli Angeli. La data 2021 sarebbe stata quella si domenica 21 febbraio. Un evento che si sta riservando ormai un posto di primo piano a livello nazionale, raccogliendo macchine agricole e operatori del settore da tutta l’Umbria e sempre più in arrivo anche da fuori regione.

Circa 300 i trattori e i mezzi agricoli che ogni anno arrivano a Santa Maria degli Angeli per partecipare, con il ricavato della Festa degli Agricoltori, in ogni edizione devoluto in beneficenza per l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.

Un’opera benefica che non si ferma nemmeno in questa edizione “social” dove ognuno sarà invitato a postare la foto via Facebook la foto del proprio trattore o macchinario agricolo, al lavoro e non. Possibile donare alla “Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer” direttamente online anche eccedendo dai popup di AssisiNews e AssisiSport, sostenitori dell’iniziativa patrocinata dal Comune di Assisi insieme alla Pro Loco di Santa Maria degli Angeli.