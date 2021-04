Festa degli Agricoltori 2021, trionfa ancora la solidarietà: raccolti circa 3mila euro

Trionfa ancora una volta il grande cuore degli agricoltori dell’Umbria e non solo. Anche quest’anno l’iniziativa promossa Comitato della Festa degli Agricoltori 2021 Assisi su idea di Alessio Castellani, assisano e da sempre vicino alla solidarietà, ha raccolto un grande successo. “Grazie! Grazie per il vostro grande cuore! Questo – si legge nella nota del Comitato Festa Agricoltori Assisi – è il grande risultato ottenuto in questa 7ª edizione della Festa degli Agricoltori Assisi 2021 che purtroppo non abbiamo potuto vivere in presenza! Siamo certi che il prossimo anno ci rivedremo tutti insieme per poter vivere la nostra festa!”.

Una raccolta che ha sfiorato i tremila euro nonostante la festa, causa Covid-19, non sia andato in scena: “Grazie a tutti voi, al vostro contributo, alla vostra grande volontà, abbiamo raccolto anche questa volta una cifra davvero importante per la Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer! Ed è sempre insieme che supereremo questo duro e complicato momento! Ora più che mai serve grande responsabilità ed unione. Ce la faremo! Grazie di cuore a tutti voi!”.

A causa dell’emergenza Covid-19 come detto la Festa degli agricoltori 2021 non si è tenuta in presenza, la settima edizione dell’iniziativa in programma ogni anno a Santa Maria degli Angeli è andata in scena in versione digitale via social ed online. La data 2021 sarebbe stata quella si domenica 21 febbraio. Ma la pandemia non ha fermato la solidarietà.

In questa edizione “social” della Festa degli Agricoltori 2021, dove ognuno era stato invitato a postare via Facebook la foto del proprio trattore o macchinario agricolo, al lavoro e non, è stato anche possibile donare alla “Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer” direttamente online anche accedendo dai popup di AssisiNews e AssisiSport, nostre testate online che hanno contribuito alla raccolta sposando fin da subito l’importante progetto. Le due testate edite dalla F.lli Berti Comunicazione e Design s.n.c. hanno sostenuto infatti l’iniziativa patrocinata dal Comune di Assisi insieme alla Pro Loco di Santa Maria degli Angeli.

La Festa degli Agricoltori Assisi si sta riservando ormai un posto di primo piano a livello nazionale, raccogliendo macchine agricole e operatori del settore da tutta l’Umbria e sempre più in arrivo anche da fuori regione. Circa 300 i trattori e i mezzi agricoli che ogni anno arrivano a Santa Maria degli Angeli per partecipare, con il ricavato che ogni anno viene devoluto in beneficenza per l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. La speranza è quella che il prossimo anno la festa torni in presenza.