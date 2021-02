Festa degli Agricoltori 2021, Castellani e Cavanna: “Donate e aiutateci ad aiutare” (VIDEO)

L'edizione di quest'anno si terrà online pubblicando le foto per ricevere una benedizione domenica. Le offerte a favore dell'ospedale Meyer sostenute anche da AssisiNews e AssisiSport: come donare

La Festa degli Agricoltori 2021 avrebbe dovuto tenersi domenica 21 febbraio, per quella che sarebbe stata la settima edizione, ma non si terrà a causa della pandemia da Covid-19. Una manifestazione molto sentita ad Assisi e in tutto il territorio, nota anche a livello nazionale, che vede ogni anno giungere a Santa Maria degli Angeli tantissimi partecipanti (300 l’ultima edizione) con i propri trattori e con le proprie macchine agricole. Il 20 e il 21 febbraio 2021 gli agricoltori potranno pubblicare le foto delle loro macchine sulle proprie pagine social o passando per la pagina apposita Facebook tramite gli organizzatori, ponendo in calce questa dizione: “Presente alla Festa degli Agricoltori 2021” e, di seguito, il proprio nome. Una partecipazione dunque che può quest’anno allargarsi in tutta la nazione. Domenica mattina, 21 febbraio, ore 11, seguendo la pagina Facebook ufficiale della festa, si potrà ricevere il messaggio benedicente da Santa Maria degli Angeli, Assisi.

Un’edizione che sarà “social” quella Festa degli Agricoltori 2021, dove come detto ognuno sarà invitato a postare via Facebook la foto del proprio trattore o macchinario agricolo, al lavoro e non, sarà anche possibile donare alla “Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer” direttamente online anche accedendo dai popup di AssisiNews e AssisiSport. Le due testate due testate edite dalla F.lli Berti Comunicazione e Design s.n.c. sostengono infatti l’iniziativa patrocinata dal Comune di Assisi insieme alla Pro Loco di Santa Maria degli Angeli. (Continua dopo il video)

“La Festa degli Agricoltori è nata sette anni fa in una terra, la nostra, francescana, quindi con una forte vocazione per la natura e l’ambiente. Era un mio sogno, di quando, fanciullo, ero innamorato delle macchine agricole. A questo sogno – racconta Alessio Castellani, ideatore e fondatore della Festa degli Agricoltori – desideravo però unire anche la solidarietà perché era proprio il nome del nostro Francesco a richiederlo. Da qui l’idea, nata in famiglia, di chiamare a raccolta gli agricoltori, custodi della terra e scultori attraverso le loro macchine sempre più moderne e funzionali al lavoro dell’uomo, per stare insieme, per creare una famiglia che pensasse poi anche ai più deboli”. (Continua dopo l’immagine)

“Sono sette anni che a febbraio – aggiungono Castellani e il presidente della Pro Loco Santa Maria degli Angeli Francesco Cavanna, che da anni ormai sostiene l’evento – registravamo un afflusso impensabile di operatori del settore da ogni parte dell’umbria e del centro Italia. Era una grande festa. La gente applaudiva. La generosità andava di pari passo verso l’istituto pediatrico Meyer di Firenze. Poi, dopo sette anni, maledettamente per tutti la pandemia che congela tutto, anche il bene, potendo dire quasi che il settimo anno porta davvero crisi. Ma nelle crisi ognuno deve diventare più forte, più determinato, più vicino e non più lontano dal cuore di chi ha bisogno. Il comitato festa degli agricoltori ringrazia già tutti coloro che vorranno accogliere questo messaggio di aiuto verso un ospedale che esercita la ricerca per bambini meno fortunati ma che, proprio grazie agli aiuti, possono trovare la speranza per una vita normale”.

“Dateci una mano – prosegue Castellani – perché noi possiamo dare loro la nostra mano dalla terra di san Francesco e santa Chiara. Lo chiedo a nome di tutto il comitato ma anche di tutti quegli agricoltori ed operatori agricoli che, rammaricati di non potere essere presenti in un giorno di festa, devolvono il loro contributo e chiedono che ci si unisca tutti insieme, perché donare è il gesto più significativo dell’uomo. Ce lo ha insegnato e raccomandato il nostro più illustre concittadino Francesco”. Oltre dal link diretto https://bit.ly/3oSX0Vs è possibile sostenere l’iniziativa benefica a favore della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer anche tramite bonifico. Qualora si desiderasse fare bonifico indipendentemente dalla piattaforma si possono usare questi riferimenti: Banca Crédit Agricole. Intestato a: Fondazione Ospedale Meyer. IBAN: IT95E0623002848000035723944 SWIFT/BIC: CRPPIT2P426. È obbligatorio inserire come causale Codice evento 3523-1402. “I bonifici effettuati tramite questo canale – sottolineano gli organizzatori – non appariranno nel totale sulla piattaforma online ma verranno comunicati successivamente”.