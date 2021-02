Quaresima ad Assisi 2021, ieri a San Rufino la messa delle Ceneri (foto)

Si è aperta mercoledì con la messa delle ceneri a San Rufino la Quaresima 2021 ad Assisi. “Siamo in un tempo di crisi della fede: se perdiamo il senso di Dio, che senso potremo dare alla nostra vita? Anche la speranza verrebbe meno. Tanti hanno perso la vita. Tanti combattono con la malattia. La speranza di una vita terrena più serena è legittima, ma guai se ci limitassimo a questo: noi siamo fatti per la vita eterna!. Una cosa possiamo fare tutti insieme: incrementare la nostra supplica al Signore”, il messaggio che il vescovo Domenico Sorrentino ha inviato, tramite i sacerdoti, a tutta la comunità.

Il vescovo ha anticipato inoltre che "Ogni giovedì alle 18.30, a partire dal 18 febbraio, verrà trasmesso, a cura della Caritas, un incontro di preghiera".