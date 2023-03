Francesca Di Maolo premiata a “Pennellate Rosa” (foto)

La presidente del Serafico premiata in occasione dell'inaugurazione della mostra per "lo spirito di servizio verso tutti coloro che non hanno voce"

“Per aver dimostrato, con squisita sensibilità femminile, eccezionale abnegazione e spirito di servizio verso tutti coloro che non hanno voce, suscitando nel territorio ammirazione, riconoscenza e coinvolgimento emulativo”. Con queste parole ieri sera – mercoledì 8 marzo – la presidente dell’Istituto Serafico di Assisi, Francesca Di Maolo, è stata premiata nell’ambito della collettiva di pittura al femminile “Pennellate Rosa 2023”, in programma fino al prossimo 12 marzo al Palazzo del Capitano del Perdono di Santa Maria degli Angeli ad Assisi. (Continua dopo la foto)

“Sono davvero grata di aver ricevuto questo riconoscimento, non solo come donna, ma soprattutto perché all’interno della nostra comunità, l’Istituto Serafico viene riconosciuto e ne viene sempre più apprezzato il ruolo. È proprio per questo, infatti, che voglio condividere questo premio con tutte le donne del Serafico: dalle ragazze di cui ci prendiamo cura, passando per le persone che lavorano con noi, fino alle mamme delle persone che assistiamo, il vero baluardo di tutto il nostro impegno” ha commentato la presidente Francesca Di Maolo a margine della manifestazione. (Continua dopo la foto)

La collettiva, organizzata in occasione della Festa della Donna, è giunta alla sue VIII edizione; patrocinata da Comune di Assisi, è stata promossa da numerose associazioni del territorio, tra cui: l’Associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio Abate, i Priori Serventi, l’Associazione Punto Rosa, il Ctf Associazione Culturale, DigiPass Assisi. Sono intervenuti alla kermesse, tra gli altri, anche: Stefania Proietti, sindaco di Assisi; Silvana Pacchiarotti, presidente di Punto Rosa; Luigi Capezzali, presidente del Crf. Fino al 12 marzo, espongono Rosella Aristei, Elena Baldelli, Maria Cristina Bigerna, Roberta Bizzarri, Serena Cavallini, Claudia Ciotti, Maria Teresa Corrado, Irene Crescentini, Anna Maria Epifani, Maria Antonietta Giannini, Nicoletta Giglietti, Maria Stella Giovannelli, Silvana Iafolla, Clarita Lavagnini, Anna Lepri, Tania Mancinelli, Stefania Natalicchi, Stefania Rosichetti, Francesca Saveri, Pamela Squarta, Nicoletta Tarli e Ornella Zuccherini, oltre a Benedetta, Elena e Silvia, tre delle ragazze dell’Istituto Serafico di Assisi. L’esposizione è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30. Ingresso libero.

