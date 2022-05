Giornata ecologica per il Monte Subasio 2022, grande partecipazione alla ripulitura (foto)

Grande successo per la Giornata ecologica per il Monte Subasio 2022, svoltasi l’8 maggio e promossa dall’Associazione Selecontrollori Ecologisti del Parco del Monte Subasio con il patrocinio del Comune di Assisi . L’iniziativa, arrivata alla decima edizione, si prefigge l’obbiettivo di rimuovere i rifiuti abbandonati lungo la viabilità interna del Parco del Monte Subasio che sui prati sommitali. Nelle ultime edizioni erano stati rimossi rifiuti di metallo e plastica, pezzi di elettrodomestici e vetro, materiali edili e ferrosi, persino un motorino e un seggiolino auto per bambini. (Continua dopo la foto)

La Giornata ecologica per il Monte Subasio 2022 è un appuntamento che da 9 anni richiama l’attenzione su un problema culturale e ambientale, ovvero l’abbandono di rifiuti in una area protetta, patrimonio Unesco e soprattutto patrimonio di tutti in quanto nostra casa comune, visitata ogni anno da milioni di turisti. L’iniziativa è aperta a tutti quanti vogliano partecipare e ha interessato la zona del cimitero alle porte di Assisi, gli Stazzi, via San Benedetto – Eremo delle Carceri, i prati sommitali del Subasio, Armenzano, Santa Maria di Lignano e Madonna dei Tre Fossi. L’iniziativa è organizzata con le Pro loco di Armenzano e Costa di Trex, con la collaborazione di Ecocave e il patrocinio del Comune.

Dopo il ritrovo presso il parcheggio di accesso di Porta Cappuccini di Assisi, si è avuta la distribuzione del materiale per raccogliere i rifiuti. L’attività di pulizia è durata circa tre ore, a seguire il trasporto dei rifiuti presso punti di raccolta individuati e un breve momento conviviale agli Stazzi.

