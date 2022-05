Regalo di Natale con sòla, il cellulare non arriva: denunciato truffatore

Un regalo di Natale comprato online, ma con sòla, perché non solo il cellulare per la compagna non arriva, ma il giovane assisano ci rimette anche 520 euro. I Carabinieri della Stazione di Santa Maria degli Angeli, al termine di numerosi accertamenti, sono riusciti però a individuare il presunto autore dell’ennesima truffa online.

Lo scorso ottobre, infatti, un giovane assisano si era rivolto ai militari della compagnia di Assisi guidati dal capitano Vittorio Jervolino perché, dopo aver ordinato online un telefono cellulare come regalo di Natale alla moglie, aveva ricevuto un pacco che non conteneva il dispositivo. I militari si erano attivati immediatamente, riuscendo a rintracciare il corriere a cui il giovane aveva consegnato, in contrassegno, il pagamento di 520 euro e a recuperare la somma, restituendogliela.

Le indagini avviate successivamente hanno poi consentito ai Carabinieri di risalire all’utilizzatore del telefono con cui la vittima aveva scambiato messaggi per accordarsi sulla vendita e sulle modalità di spedizione: si tratta di un giovane ventenne, di origini extracomunitarie e residente nel bolognese. Ora, a seguito della ricostruzione dei Carabinieri, la posizione del presunto autore è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria perugina.

I militari ricordano tra l’altro che “prima di acquistare un prodotto o di usufruire di un servizio in Internet, verificate le politiche di vendita e le condizioni di recesso (tramite le informazioni evidenziabili sulle caratteristiche del prodotto), i tempi di consegna, i costi e le spese di spedizione. Raccogliete tutti i dati per essere sicuri della reale identità del venditore. Non utilizzate carte di credito in Rete in maniera indiscriminata, ma pagate possibilmente con carte pre-pagate cercando di conservare l’anonimato e conservate con cura una copia di tutti gli ordini fatti e dei documenti relativi (e-mail scambiate con il venditore, informazioni sulle condizioni di vendita, etc.)”.

