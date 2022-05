Giornata ecologica per il Monte Subasio 2022, appuntamento l’8 maggio

Promossa dall’Associazione Selecontrollori Ecologisti del Parco del Monte Subasio con il patrocinio del Comune di Assisi arriva alla decima edizione la Giornata ecologica per il Monte Subasio 2022. L’iniziativa, in scena l’8 maggio, si prefigge l’obbiettivo di rimuovere i rifiuti abbandonati lungo la viabilità interna del Parco del Monte Subasio che sui prati sommitali. Nelle ultime edizioni erano stati rimossi rifiuti di metallo e plastica, pezzi di elettrodomestici e vetro, materiali edili e ferrosi, persino un motorino e un seggiolino auto per bambini.

La Giornata ecologica per il Monte Subasio 2022 è un appuntamento che da 9 anni richiama l’attenzione su un problema culturale e ambientale, ovvero l’abbandono di rifiuti in una area protetta, patrimonio Unesco e soprattutto patrimonio di tutti in quanto nostra casa comune, visitata ogni anno da milioni di turisti. L’iniziativa è aperta a tutti quanti vogliano partecipare e interesserà la zona del cimitero alle porte di Assisi, gli Stazzi, via San Benedetto – Eremo delle Carceri, i prati sommitali del Subasio, Armenzano, Santa Maria di Lignano e Madonna dei Tre Fossi. L’iniziativa è organizzata con le Pro loco di Armenzano e Costa di Trex, con la collaborazione di Ecocave e il patrocinio del Comune.

Programma

Ore 08,30 – Ritrovo presso il parcheggio di accesso di Porta Cappuccini di Assisi;

Ore 09,00 – Distribuzione del materiale per raccogliere i rifiuti e indicazioni sulle attività da svolgere;

Ore 09,15 – Inizio attività di pulizia;

Ore 12,30 – Trasporto dei rifiuti presso punti di raccolta individuati;

Ore 13,00 – Pranzo agli Stazzi

© Riproduzione riservata