Giornata mondiale del donatore 2022, Assisi colora la Rocca di rosso

In occasione della Giornata mondiale del donatore 2022 caduta il 14 giugno, in questo momento di grave carenza di sangue a livello regionale e nazionale, Avis Assisi vuole sensibilizzare tutta la popolazione alla donazione di sangue. Attività questa senza la quale anche semplici interventi chirurgici, ma non solo, non posso essere effettuati. Per l’occasione, diversi monumenti delle città italiane si sono tinti di rosso, ad Assisi la Rocca Maggiore. Un gesto voluto dal Comune di Assisi e dall’Avis Assisi insieme per ricordare così alla cittadinanza l’importanza di questo nobile gesto.

“Ogni goccia è importante”, ricordano dall’Avis Assisi per la Giornata mondiale del donatore 2022, ricordando che “Le prenotazioni (obbligatorie) permettono agevolmente un accesso controllatoper le donazioni dalle 7,45 alle 10,20 di mattina di ogni giovedì e venerdì nonchè dell’ultimo sabato del mese. Coloro che vorranno continuare od intraprendere nell’anno 2022 il proprio cammino da donatore, oppure vogliano solo avere informazioni, possono rivolgersi: alla sede Avis di Assisi – Piazza Chiesa nuova n.9 – 06081 Assisi il martedì, il giovedì ed il sabato pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 e la mattina del giovedì e del sabato dalle 9,00 alle 12,00. Oppure, stessi giorni ed orari, al numero di telefono fisso: 075.812025 o al cellulare: 353.4313217 (anche whatsapp) o alla email: [email protected] Agli stessi recapiti si può facilmente prenotare la propria donazione via whatsapp od email; è sufficiente indicare nome, cognome, data ed orario prescelti”.

