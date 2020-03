Gli amici di Simone, la onlus bastiola dona 3.500 mascherine ad Assisi, Perugia e Terni

L’associazione onlus “Gli amici di Simone” con sede a Bastia Umbra sta facendo donazioni di materiale sanitario sia per l’ospedale di Assisi che per l’ospedale di Terni e anche alla struttura hospice di Perugia. Donate in totale – spiega la presidente Laura Malizia – 3500 mascherine (500 ad Assisi e per l’hospice di Perugia, 2500 per la struttura di Terni) e sei pompe a infusione per siringhe alla rianimazione di Terni.

La onlus Gli amici di Simone hanno anche attivato la donazione di un euro (il costo di un caffè al bar, che al momento è precluso) sempre per l’acquisto di materiale utile. “Visto la grande richiesta da parte delle strutture sanitarie e aziende ospedaliere la nostra associazione ha lanciato questa campagna di sensibilizzazione per la raccolta di fondi destinati all’acquisto di materiale sanitario…grazie a tutti coloro che vorranno aderire”, scrive l’associazione nella pagina Facebook. L’iban è IT 42 N 01030 38280 000001318889, causale, contributo per coronavirus.

Si mobilitano anche le Pro loco dell’Umbria, unite tra di loro tramite l’Unpli Umbria, in questi giorni di emergenza e di difficoltà, hanno promosso l’iniziativa di acquistare e distribuire mascherine non sanitarie da mettere a disposizione dei cittadini. Le mascherine sono state prodotte da un’Azienda di Santa Maria degli Angeli e soddisfano tutti i requisiti previsti nel DL n. 18 del 17 marzo 2020 e dalla Circolare del Ministero della Salute del 18 marzo 2020. In questi giorni sono in distribuzione 2400 mascherine nei dodici Distretti Sanitari della Regione Umbria. Le associazioni dell’assisano (Assisi, Santa Maria, Tordandrea, Capodacqua, Castelnuovo) insieme alle Pro loco di Bastia Umbra e Spello, hanno acquistato ulteriori 1200 mascherine non sanitarie da utilizzare per finalità sociali e da distribuire sui propri territori di competenza.