Emergenza Covid-19, Rotary e Festa degli Angeli si mobilitano per l’ospedale di Assisi

Nella serata del 26 marzo una videoconferenza tenuta dal dott. Manuel Monti sulla gestione dell’emergenza Covid-19 nell’ospedale di Assisi ha inaugurato il ciclo di incontri “I giovedì del Rotary”. Un ottimo riscontro da parte degli utenti della rete che hanno seguito la diretta streaming sul canale YouTube Rotary Assisi, ponendo anche domande al direttore del reparto di medicina d’urgenza del nosocomio assisiate. Per chi lo avesse perso, il video della diretta è disponibile a questo link.

Ottime notizie anche per quanto riguarda la raccolta fondi promossa dal Club cittadino, che ha già permesso di raccogliere gli 8357 euro necessari all’acquisto del ventilatore polmonare non invasivo consegnato mercoledì 25 al presidio ospedaliero di Assisi: continuano ad arrivare donazioni da privati, rilanciate questa mattina da un contributo di 1000 euro versato dall’azienda Concetti S.p.a.. Tanti i cittadini che hanno contribuito attraverso la piattaforma GoFundMe, ma anche attraverso bonifici diretti indirizzati al conto corrente del Club.

Alla raccolta hanno aderito anche associazioni del territorio quali l’Interact Club (il “settore giovanile” del Rotary, i cui iscritti hanno dai 12 ai 18 anni), il Moto Club “Città di Assisi”, il Circolo del Subasio e l’associazione “Il Giunco”. Il Rotary Club interviene con 3000 euro ed attesta la cifra raccolta al momento a 8786 euro con un piccolo surplus di circa 400 euro rispetto al costo del ventilatore Carat II (8357 euro).

La strada è ancora in salita, ma la straordinaria risposta da parte di cittadini, aziende e associazioni all’Emergenza Covid-19 – concludono dal Club – ci sta inaspettatamente avvicinando a un secondo obiettivo: l’acquisto di un elettrocardiografo il cui costo è di 2750 euro più Iva. La raccolta fondi è ancora aperta ed è possibile dare il proprio contributo con carta di credito a questo link.

Continua anche la raccolta della Festa degli Angeli, con i fondi che saranno usati per l’ospedale di Assisi, e non per Perugia, dove c’è necessità di materiale di protezione per tutti gli operatori sanitari. Nei giorni scorsi, attraverso la Betatex di Bastia umbra, è stato consegnato un primo stock a nome della Festa degli Angeli da un responsabile locale della protezione civile.