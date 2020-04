Il grande cuore delle associazioni angelane: oltre 1700 euro per l’ospedale

Le associazioni angelane (di seguito elencate in ordine alfabetico : Aido Assisi, Associazione Barbara Micarelli, Associazione Priori S.Antonio, Compagnia teatrale IN, Comitato Festa Agricoltori, Ctf , Il Rubino, i Priori Serventi 2019 e quelli 2020, Rione Campo, Rione Fornaci, Rione Ponte Rosso, Sei de J’angeli se..), coordinate dalla Pro loco di Santa Maria degli Angeli, hanno devoluto al pronto soccorso, servizio 118 (referente dott.Simone Bendini), dell’ospedale di Assisi la somma di € 1.750,00 risultato della raccolta fondi organizzata la settimana scorsa. Alle associazioni angelane si è aggiunta con il suo contributo l’A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia che ormai si è inserita nel tessuto angelano con diverse manifestazioni grazie all’impegno di Giovanni Granato) .

“Ogni associazione, in così poco tempo – scrive la Pro loco angelana – ha fatto quello che ha potuto, anche con ‘sacrificio’, ma sempre in modo spontaneo e con il fine ultimo della beneficenza; solo una citazione credo sia doverosa e necessaria per il rione Campo che è riuscito a raccogliere la somma di 250 euro più 50 euro di un anonimo donatore. Le generose risposte delle associazioni angelane ci hanno permesso di i dare un contributo che non sia una elemosina ma consenta agli operatori sanitari, che con spirito di sacrificio e dedizione affrontano quotidianamente e direttamente l’emergenza, di svolgere al meglio la loro missione”.

“La somma raccolta è stata devoluta direttamente ai beneficiari con un bonifico eseguito dalla Pro loco nella mattinata del 31 marzo. Nel ringraziamento inviatoci dal referente – conclude Cavanna – ci viene inoltre comunicato che la nostra donazione verrà utilizzata per l’acquisto di tute monouso il cui “consumo” giornaliero è mediamente pari alle 15 unità”. Come aggiunto nei giorni scorsi, le associazioni “Punto Rosa” e “Sorrisi d’argento”, che non sono nell’elenco che precede, hanno già provveduto a sanare situazioni di estrema emergenza e solo per questo motivo, pur essendo parte integrante della realtà di Santa Maria degli Angeli, non sono citate tra i donatori.

Oltre alle associazioni angelane, anche Circolo del Subasio di Assisi, presieduto dall’avvocato Gino Costanzi, ha acquistato e già consegnato 1000 mascherine al personale sanitario dell’ospedale di Assisi in questo momento di emergenza da Coronavirus. “Abbiano ritenuto opportuno attivarci subito – spiega il presidente Costanzi – nel reperimento di questi dispositivi di sicurezza così necessari in questo momento di diffusione del virus e sempre più difficili da trovare. E ci è sembrato opportuno farlo per la nostra struttura sanitaria locale. Come diverse associazioni del territorio – conclude Costanzi – il Circolo del Subasio ha intenzione di continuare nel solco della solidarietà e si sta attivando con altre iniziative di aiuto in questo momento di emergenza sanitaria ed economica”. È possibile aderire, volendo, alla raccolta fondi lanciata direttamente dall’ospedale su GoFundMe.com.