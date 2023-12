Greta Narcisi, Miss Umbria 2023, promuove la donazione con Avis Assisi

Greta Narcisi, Miss Umbria 2023, sensibile al bene della comunità, sarà testimonial di Avis Assisi per gli auguri a tutti i donatori per le festività natalizie e per un appello a tutti i cittadini.

“In un periodo in cui la generosità e la condivisione sono fondamentali – si legge in una nota dell’associazione – Greta Narcisi si è impegnata a promuovere e sostenere la donazione di sangue, iniziativa ancor più significativa in questo periodo. La Miss ha così posato per una serie di cartoline di auguri che presto raggiungeranno tutte le donatrici ed i donatori dell’Avis di Assisi ma che verranno anche indirizzate a coloro che donatori non sono per sollecitarne quantomeno una riflessione sull’importanza della donazione.”

“Quello del Natale è un periodo di gioia ed unione ma purtroppo non tutti possono goderne appieno. Invito ciascuno di noi a sentirsi parte di una comunità ed a contribuire con questo gesto di solidarietà donando quando e quanto possibile per aiutare coloro che hanno bisogno. Ogni goccia, grande o piccola, può fare la differenza e portare un sorriso rendendo più luminoso il Natale soprattutto per chi è in difficoltà ma anche per chi dona”, le parole di Greta Narcisi.

La Miss Umbria ha posato così per il fotografo Roberto Vaccai, anche lui partecipe volontario, per poter così contribuire con il suo sorriso alla campagna di auguri e promozione della locale Avis. Avis Assisi invita pertanto i cittadini tutti ad unirsi a Greta Narcisi nell’atto di donare ed a contattare la segreteria per prenotare la prossima donazione o per scoprire come fare la propria parte in questa nobile causa. Ad Assisi, al Punto di Raccolta presso l’Ospedale, è possibile donare giovedì e venerdì di ogni settimana, secondo ed ultimo sabato del mese. Dalle 7,45 alle 10,30. Prenotazione obbligatoria; è sufficiente mandare un messaggio whatsapp al 353.4313217. “Donare il sangue – concludono da Avis Assisi – è giusto, naturale e ci migliora”.

