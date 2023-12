Martinelli raddoppia, oltre a Serafica bellezza arriva anche Assisi Christmas Tour

Il centro noleggi Martinelli raddoppia ad Assisi, e dopo il bus Serafica bellezza eco tour arriva anche il trenino di Assisi Christmas Tour.

Dopo l’avvio di Giugno, concomitante con la riapertura al pubblico della Rocca Maggiore, vedrà il suo proseguimento l’innovativo servizio di mobilità turistica integrato al sistema museale civico cittadino denominato Assisi Serafica Bellezza Eco Tour. Si tratta di un vero e proprio prodotto turistico svolto dall’azienda Martinelli Servizi Turistici in parternariato con Opera Laboratori che in questi primi mesi di avvio ha già raccolto il consenso unanime di tutti gli operatori turistici elevando la qualità dell’offerta in termini di accoglienza e sostenibilità, incremenatndo in maniera considerevole gli accessi alla Rocca Maggiore rendendola accessibile e fruibile ad un più vasto ventaglio di ospiti. Il servizio svolto con mini bus totalmente elettrici e di ridotte dimensioni rappresenta un’avanguardia in termini di sostenibilità e rispetto dei luoghi.

E ora, per le festività natalizie, arriverà Assisi Christmas Tour, partito il 2 dicembre e attivo fino al 7 gennaio. “Il trenino turistico – spiegano da Martinelli – accompagnerà grandi e piccini in un viaggio emozionale alla scoperta della magia del natale di Assisi con un attenzione particolare all’importante ricorrenza degli 800 anni del presepe di Greccio, a tal fine è stata istituita la fermata in via Fontebella per accedere a Palazzo Monte Frumentario oltra alla classica partenza di Piazza del Comune. Il servizio sarà attivo tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00”.

(L’azienda è uno degli sponsor del gruppo editoriale AssisiNews)

