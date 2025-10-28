Alla guida ubriachi o dopo aver assunto stupefacenti: denunciati in 4

Gli agenti della polizia di Stato del commissariato Assisi, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati a prevenire e reprimere le condotte imprudenti alla guida, hanno denunciato quattro automobilisti sorpresi alla guida ubriachi o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

A Bastia Umbra un 58enne notato mentre faceva manovra – in modo incerto – per uscire da un parcheggio, fermato dalla volante ha cominciato ad aggredire verbalmente gli agenti. Visto lo stato di ubriachezza, con l’aiuto della polizia stradale gli agenti lo hanno sottoposto ad accertamento alcolemico che ha dato esito positivo con un tasso alcolemico di 2,55 G/l. Per questi motivi l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida. Nel corso del servizio di pattugliamento sempre a Bastia Umbra gli agenti hanno poi notato un’autovettura con bordo due persone che si aggirava con fare sospetto: dai successivi controlli è emerso che non solo l’auto era priva di copertura assicurativa ma che il conducente, un cittadino albanese 34enne, era in un possibile stato di alterazione psicomotoria. Visti i suoi precedenti, l’uomo è stato invitato a sottoporsi agli accertamenti urgenti sulla verifica della presenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope presso il locale nosocomio ma, lo stesso, ha rifiutato. Per lui è scattata la denuncia e il ritiro della patente.

Altri due conducenti ubriachi nell’assisano: a Santa Maria degli Angeli, in un caso, gli agenti intervenuti per un tamponamento hanno scoperto che il conducente dell’auto che aveva causato il danneggiamento era in evidente stato di ebbrezza, motivo per il quale è stato sottoposto al controllo dell’etilometro: in questo caso l’uomo, un 58enne assisano, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e si è visto ritirare la patente. In un servizio infine per incidente autonomo (una moto finita contro un palo nel tentativo di entrare sulla centrale umbra), gli agenti hanno trovato il conducente, un sessantenne, in evidente stato di ubriachezza, confermata dagli esami; per questo motivo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e la patente di guida ritirata.

