Il Magnifico 2023, la Magnifica Parte de Sotto ricorda i suoi storici bandi

(Flavia Pagliochini) È uscito il 30 aprile la nuova edizione speciale de “Il Magnifico 2023”, tradizionale pubblicazione edita ogni anno in occasione della quattro giorni di Calendimaggio dalla Magnifica Parte de Sotto, in distribuzione come sempre alla vigilia della Festa. Il Magnifico 2023 celebra con documenti inediti e storici la Festa dei “rossi”.

Quest’anno la Magnifica ha deciso di dedicare la pubblicazione, un pocket di 16 pagine, ai i bandi di sfida con immagini inedite e testi dei Bandi storici di Parte de Sotto. Diversi i documenti, ai più sconosciuti, riportati alla luce in una pubblicazione che ormai da oltre un decennio è appuntamento fisso nei giorni pre-Festa per la Magnifica. In apertura delle mille copie, anche l’immancabile lettera indirizzata ai Partaioli a firma del Priore Maggiore Massimiliano Della Vedova che, come di consueto, suona la carica alla Parte dimostrando attaccamento e vicinanza in vista dell’edizione 2023 della Festa.

“Tutti a disposizione della Magnifica Parte de Sotto – scrive Della Vedova – Questo è stato chiesto ai Partaioli e tutti hanno risposto con entusiasmo e passione veramente lodevole. Ho notato che una nuova linfa, giorno dopo giorno, fluisce nei Partaioli che si sono rinvigoriti perché alimentati dal fervore e attaccamento che ciascuno di noi ha per la Magnifica. Quest’anno quindi stiamo dimostrando che l’unione fa la forza e quando la Parte è unita si ottengono sempre i grandi risultati. La nostra primavera è il frutto di un lungo inverno laborioso e dinamico. Ora è il momento in cui noi tutti restiamo uniti sotto il vessillo, quello nostro, quello rosso. Buon Calendimaggio a tutti i Magnifici Partaioli!“. Il Magnifico 2023, realizzato grazie al sostegno di tanti sponsor e per la grafica da BertiDesign, è gratuito e già reperibile ad Assisi nella Taverna di Parte in via Arnaldo Fortini e in alcuni locali del centro storico. (Continua dopo la foto)

Inoltre la Magnifica, grazie alla partecipazione al bando “richieste libere 2022” indetto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, ha potuto acquistare attrezzature più moderne e sicure. “Abbiamo ottenuto il finanziamento per rinnovare i macchinari che ci consentono di dar vita alla Festa in modo bello, importante e accuratamente storico. Sono macchinari a norma, messi in falegnameria. Grazie alla Fondazione per il sostegno e per aver contribuito che la Festa del Calendimaggio possa sempre essere, anche sotto il profilo della sicurezza, sempre più all’avanguardia”.

