Il pusatoio, a Mora di Assisi un’opera che ricorda le mamme di una volta

A dicembre in località Mora di Assisi è stata inaugurata la scultura realizzata dall’artista Enrico Lentischio e intitolata “Il pusatoio” per commemorare il sacrificio di quelle mamme che negli anni successivi alla seconda guerra mondiale a causa della grande povertà, per procurarsi generi di prima necessità andavano a raccogliere le fascine di legna presso la Croce di Mora e le rivendevano a Bastia in cambio di poco denaro.

“Il Pusatoio”, un bassorilievo che rappresenta in primo piano una giovane donna con in testa una fascina di legna nell’atto di camminare e che ha come sfondo il disegno delle dolci colline di Mora dove spicca l’omonima Croce, è stata posta di fronte al castello nel luogo in cui le donne che andavano a fare le fascine di legna si riposavano, posando a terra le grandi e pesanti fascine (pusatoio), prima di procedere verso la valle. L’evento si è svolto alla presenza di numerosi intervenuti dal piccolo centro di Mora e dalle frazioni limitrofe del Comune di Assisi. Commovente il racconto delle “mamme” che all’epoca vissero questa esperienza di vita che appartiene alla storia del nostro paese e di cui la Pro Loco di Palazzo di Assisi tende a conservare la memoria sostenendo iniziative come questa dello scultore Enrico Lentischio.

(Foto dalla pagina Facebook della Pro loco Palazzo)