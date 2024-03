Il Rotaract Assisi si mobilita per il bosco di San Francesco: al via una raccolta fondi per fornire supporto concreto al bene Fai fortemente danneggiato dall’alluvione del 23 giugno 2023. (Continua dopo il video – link diretto)

“Se la libertà è la massima forma di partecipazione, la beneficenza ne deve ampiamente fare da cornice, soprattutto se supportata dal più puro e disinteressato senso civico”, la premessa del Club Rotaract di Assisi, che appunto da tempo si è mosso al fine di dare un supporto, non solo morale, al Bosco di San Francesco.

Di comune accordo con il FAI (Fondo Ambiente Italiano), ente preposto alla gestione del Bosco stesso, il Club Rotaract ha deciso infatti di predisporre una raccolta fondi volta a sostenere il ripristino e la messa in sicurezza delle zone maggiormente colpite nel corso dell’alluvione. Non dimentichiamoci del fatto che il Bosco di San Francesco, oltre ad essere un fiore all’occhiello per turisti, pellegrini e laici provenienti da tutto il mondo, rappresenta altresì un bene pubblico ed in quanto tale è giusto che venga salvaguardato dalla tutela di ogni singolo cittadino.

È stata dunque volontà da parte del Club Rotaract di appoggiarsi alla piattaforma online “La Rete del Dono”, all’interno della quale sarà possibile contribuire con un piccolo pegno per far sì che le zone alluvionate possano presto tornare ai fasti di un tempo, partendo proprio dal ripristino del Mulino situato nella famosa sezione del Terzo Paradiso (particolarmente danneggiato con l’esondazione del torrente Tescio). Possibile donare dal seguente link. Perché è nei tempi di maggior incertezza che le azioni, anche se apparentemente insignificanti, lasciano i segni più duraturi.

