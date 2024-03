Macelleria Il Castello: sulla tavola prodotti genuini, ricercati e a km 0

La protesta degli agricoltori in tutta Europa ha dato il la al dibattito pubblico in merito ai costi del mondo agricolo, alla tutela degli allevamenti e alla provenienza di carni e prodotti. Essere attenti alla provenienza, puntare sulla genuinità e il km 0 è sempre la scelta migliore per adottare uno stile di vita sano e favorire i piccoli-medi imprenditori del proprio territorio.

A Santa Maria degli Angeli, in via San Bernardino da Siena, la macelleria Il Castello dei giovani fratelli Alessandro, Daniele e Francesco Berti fa di questo credo il proprio successo proponendo ai suoi clienti prodotti genuini e di prima qualità con un occhio sempre attento alle novità del settore.

Fra le migliori macellerie d’Italia della prestigiosa guida “Steak House e Macellerie d’Italia” 2022, edizioni ‘Braciamiancora’, quella dei fratelli Berti propone carni fresche di propria produzione o a km zero, salumi dell’Alta Norcineria, pane e farine macinate a pietra, conserve, vini e molti altri prodotti artigianali di eccellenza per offrire al consumatore la possibilità di poter scegliere il meglio del territorio. Il fiore all’occhiello della macelleria Il Castello è sicuramente l’allevamento, nei circa ottanta ettari di terreno, della pregiata razza Chianina IGP.

La macelleria vanta una ricerca scrupolosa delle migliori realtà umbre e italiane con l’intero processo produttivo che viene curato e seguito con attenzione in ogni sua fase della lavorazione. Con un occhio sempre attento ai gusti del mercato e alle novità, i fratelli Berti sono sempre aperti alle innovazioni del settore per garantire e proporre ai propri clienti carni pregiate e prodotti genuini.

E in vista della Pasqua 2024, sono tante le prelibatezze preparate dalla Macelleria Il Castello: “Scegliere i prodotti del proprio territorio è la decisione migliore che puoi prendere per la tua salute e quella della tua famiglia. In attesa della Pasqua – dicono i fratelli Alessandro, Daniele e Francesco Berti – vi aspettiamo in macelleria per gustare le nostri carni genuine e a km 0”.

