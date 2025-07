Inaugurato il Baby Pit Stop Unicef a Santa Maria degli Angeli: “Passo significativo per il benessere di mamme e bimbi” (foto)

Ufficialmente inaugurato lunedì 21 luglio 2025 il Baby Pit Stop presso i locali dell’Associazione VI.VA., in piazza Dante Alighieri a Santa Maria degli Angeli, in prossimità della stazione ferroviaria di Assisi. Con l’allestimento di questa area, progettata per garantire un angolo protetto e riservato per permettere alle mamme di sentirsi a proprio agio durante l’allattamento o il cambio del pannolino, è stato fatto un passo significativo per il benessere delle mamme e dei bambini. Un nuovo spazio dedicato all’infanzia e alle famiglie che rappresenta non solo una risposta concreta alle loro esigenze, ma anche uno stimolo alla diffusione della cultura dell’infanzia e della tutela della salute dei più piccoli.

L’inaugurazione del Baby pit stop infatti si inserisce nel programma Unicef “Ospedali e Comunità Amici dei Bambini”, che mira a creare ambienti accoglienti dove le madri possono allattare e prendersi cura dei propri figli anche quando si trovano fuori casa. Al pomeriggio hanno partecipato, oltre a numerose famiglie, anche figure istituzionali e rappresentanti del mondo Unicef. Hanno preso parte all’evento il Sindaco di Assisi, Valter Stoppini, che ha sottolineato l’importanza di iniziative che sostengono le famiglie e consolidano il senso di comunità; l’assessore Francesca Corazzi, intervenuta per ribadire l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere spazi inclusivi e rispettosi; il Presidente del Comitato Unicef Perugia, Fausto Santeusanio, che ha ringraziato il Comune di Assisi e l’Associazione VI.VA. per il loro contributo significativo; e la presidente del Comitato Unicef Umbria, Iva Catarinelli, la quale ha evidenziato il valore della rete dei Baby Pit Stop nel sostegno all’infanzia e nel promuovere i diritti dei bambini che sostengono genitori nel quotidiano.

“Questo luogo – ha voluto aggiungere Santeusanio – non è solo uno spazio fisico, ma simbolo di attenzione, cura e rispetto per le nuove generazioni. Sostenere la genitorialità e favorire l’allattamento sono azioni fondamentali per costruire una società più equa e inclusiva”. Il Baby Pit Stop si aggiunge infatti a una rete crescente di spazi Unicef in tutta Italia dedicati a promuovere il benessere dell’infanzia e l’accoglienza delle famiglie. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche a Fabiana Lombardi, referente locale dell’iniziativa e dell’Unicef, per il suo impegno organizzativo e la dedizione nel coordinare le attività sul territorio. “L’Associazione VI.VA. INSIEME, sempre attiva e al primo posto nelle esigenze della comunità – si legge in una nota – insieme ai rappresentanti dell’Unicef, ha espresso il desiderio di ampliare questo progetto con degli incontri dedicati alle neo mamme, per poter essere ascoltate e avere consigli dagli esperti. Maria Serena Galassi, in rappresentanza dell’associazione VI.VA. ha concluso l’incontro sottolineando che il nuovo Baby Pit Stop, grazie alla pluralità delle collaborazioni tra enti locali e Unicef, diventerà un punto di riferimento e d’incontro ma anche un esempio concreto di come solidarietà e attenzione ai bisogni delle famiglie possono tradursi in azioni e servizi reali e concreti”.

