Assisi attende un deciso balzo in avanti, ma dopo le elezioni prevalgono silenzio e immobilità

(Stefano Berti) Assisi aspetta un balzo in avanti deciso, quanto c’è ancora da attendere? Passata la tornata elettorale e accantonati gli screzi per la composizione della Giunta e per la nomina della Presidente del Consiglio, ora la macchina comunale dovrebbe essere pronta a partire. Ma ancora – in realtà – nonostante tante parole e tanti proclami, è tutto fermo.

Il Sindaco Valter Stoppini è al lavoro per cercare di portare avanti quello che rimane del programma dell’ex sindaca oggi presidente di Regione Stefania Proietti, ma la cittadinanza chiede soprattutto un impulso nuovo alla Giunta. Impulso che, in realtà, ad oggi non c’è.

Perché tutto sembra essere molto “silenzioso”, insomma immobile in attesa dei grandi eventi in realtà già partiti, su tutti la beatificazione di Carlo Acutis, del clou delle manifestazioni per l’ottocentenario francescano, con i problemi “ordinari” sul tavolo che però restano molti e tutti – o quasi – irrisolti.

Tari alle stelle, centro storico oramai sempre più destinato ad accogliere turisti e non vissuto dai residenti, frazioni semi-abbandonate e manutenzioni – su tutte strade piene di “toppe” e buche, erbacce e rotatorie in stato spesso indecoroso, parcheggi “discutibili”, insomma con segnalazioni da più parti – che rimangono solo un sogno.

E pensare che sono solo alcuni temi in attesa di risposte. Forse occorre serrare le fila di questa Giunta Comunale e mettersi a lavorare cercando di dimenticare l’infaticabile Proietti, che con il suo fare costante al centro dell’attenzione tappava eventuali polemiche “sistemando” sempre tutto e mettendo a tacere gli scontenti. Oggi questo sembra non essere così, e a circa tre mesi dal voto nulla sembra avanzare.

Occorrerebbe gioco di squadra e competenze. Oggi c’è qualcuno all’interno della maggioranza che prova pure a far capire che più temi che l’opposizione fece emergere in campagna elettorale – opposizione tornata a battere forte i pugni sul tavolo, per ora senza sosta, vedremo se durerà – non sarebbero poi così sbagliati.

Tre nuovi asili nido saranno davvero troppi? Forse – dicono alcuni – era meglio prevedere una casa di riposo in pianura? Il turismo mordi e fuggi va in qualche modo gestito? Le lamentele dei commercianti su un turismo troppo “povero” vanno prese in considerazione? E le frazioni? E le strutture sportive ad oggi evidenziate solo a parole? Le finanze ci sono o c’è solo tanto da pagare per quanto fatto nel recente passato? Sulle manutenzioni si può fare meglio? Meno selfie e post sui social (alcuni anche evitabili, ma ancora lo stile sembra essere quello di prima, ndr), e più fatti concreti? (In questo c’è da dire che Stefania Proietti registrava molti più “like”…).

Tutte tematiche che sembrano un assist all’opposizione che in questa legislatura appare di più rispetto a prima – come detto – per essere partita con buone intenzioni. Chi vivrà vedrà, ma il tempo passa e ad oggi i risultati e le promesse della campagna elettorale sono solo un “sogno”… Buon lavoro alla Giunta e al Consiglio, e buone ferie ai nostri lettori. Con la speranza che finite queste (di ferie), si inizierà a vedere qualcosa di concreto per Assisi e il territorio.

