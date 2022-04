Sicurezza stradale, i carabinieri sanzionano tre persone

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Assisi continuano a garantire il controllo della circolazione stradale e la prevenzione dei reati.

Nell’ultima settimana una donna di Bastia Umbra, già nota alle forze dell’ordine, è stata controllata dai militari del Nucleo Radiomobile mentre era alla guida della sua auto senza indossare le cinture di sicurezza e con delle targhe non omologate. Durante il controllo è poi emerso che non aveva al seguito la patente di guida e, grazie agli accertamenti da remoto, i militari hanno verificato che le era scaduta nel 2015. L’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo e nei suoi confronti sono state elevate diverse sanzioni.

Un altro uomo è stato sorpreso mentre effettuava un pericolosissimo sorpasso, senza che vi fossero le condizioni di visibilità e sicurezza, e all’atto del controllo anche lui è risultato alla guida senza le cinture di sicurezza. Nei suoi confronti i militari hanno elevato le prescritte sanzioni.

I Carabinieri di Bettona invece hanno controllato numerosi veicoli, tra cui un uomo che si trovava alla guida della propria auto che è risultata senza assicurazione, un altro che aveva omesso di sottoporre la propria auto alla revisione periodica e un altro che guidava un veicolo di grosse dimensioni avendo conseguito solo la patente B, e non quella prevista per quel tipo di mezzo.

Complessivamente, i Carabinieri della Compagnia di Assisi hanno controllato, nell’ultima settimana, 547 persone e 388 autoveicoli, continuando ad assicurare un controllo costante di tutto il territorio e prevenendo la commissione di reati e infrazioni al codice della strada.

© Riproduzione riservata