La Solidarietà è rock!, Beerock e associazioni di Viole d’Assisi lanciano una raccolta fondi

Obiettivo, "sostenere le famiglie in difficoltà del nostro territorio in questa ora buia"

La Solidarietà è rock! è il titolo della raccolta fondi promossa da Beerock e da tutte le associazioni di Viole di Assisi (Pro Loco Viole; A.C.D. Viole; Parrocchia della Chiesa Cattedrale di San Rufino di Assisi Parrocchia di San Vitale; Confraternita del Ss. Sacramento; Caritas della parrocchia di San Vitale) per sostenere le famiglie in difficoltà del nostro territorio in questa ora buia.

“L’emergenza sanitaria ha aperto le porte a una grave emergenza economica. A soffrirne sono non solo le famiglie più fragili; l’impossibilità di lavorare e la contrazione di alcuni settori economici tradizionalmente portanti aumentano di giorno, in giorno la schiera dei “nuovi poveri/delle persone bisognose”. In questo drammatico contesto – scrivono i promotori de La Solidarietà è rock! – ci sentiamo chiamati a fare la nostra parte. L’amore per la nostra terra, lo spirito di solidarietà, il desiderio di condivisione, la passione per il volontariato che oggi muove la raccolta fondi sono i medesimi che alimentano la convivialità di Beerock”.

I fondi raccolti (qui come donare) saranno utilizzati per due scopi: finanziare delle “spese sospese” a sostegno delle famiglie più in difficoltà, secondo le indicazioni della Caritas parrocchiale; sostenere l’Emporio diocesano Sette Ceste, una affermata struttura di solidarietà, con sede a santa Maria degli Angeli, che soddisfa le prime necessità di centinaia di famiglie del circondario.

“Vi chiediamo la stessa fiducia che ci date quando, d’estate, venite alle Viole ad ascoltare i nostri concerti, a bere le nostre birre, a mangiare le nostre pietanze. Vi chiediamo che l’isolamento forzoso non diventi egoismo. Oggi la solidarietà è il gesto più rock che possiamo compiere”.

Su tutt’altro fronte, Concetti S.p.A ha donato un sanificatore ad ozono portatile alla Croce Rossa Italiana, Comitato di Bastia Umbra. Si tratta di un dispositivo di disinfezione e sanificazione per l’igiene delle ambulanze e degli ambienti, per proteggere malati e volontari dalla diffusione del contagio da coronavirus. “Grazie per il vostro duro lavoro e per la dedizione dimostrata nello stare vicino a chi soffre” ha detto Riccardo Concetti, direttore commerciale di Concetti S.p.A. Il sanificatore è stato consegnato personalmente da Teodoro, Giuseppe e Riccardo Concetti al Comitato di Bastia Umbra rappresentato, nell’occasione, da Patrizia Mancinelli, Gabriele Rosini e Massimo Ciotti. Era presente Erika Baldoni, responsabile dell’ufficio Sicurezza dell’azienda.