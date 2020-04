Infiorate di Spello 2020, non ci saranno: slittano al 2021 causa coronavirus

L’emergenza Covid-19 fa saltare le Infiorate di Spello 2020. “Nel rispetto dei provvedimenti adottati su tutto il territorio nazionale per il contrasto dell’epidemia da #Covid19, il consiglio direttivo dell’associazione degli infioratori ha annullato l’edizione 2020 delle Infiorate di Spello, spostando l’evento direttamente al 2021”. Lo comunica con rammarico il presidente dell’associazione, Mirko Di Cola, dopo aver condiviso questa sofferta decisione con l’amministrazione comunale, il parroco di Spello e i maestri infioratori. La grave condizione di emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia e tutto il mondo non può infatti in alcun modo conciliarsi con lo spirito di aggregazione che contraddistingue questa manifestazione, che richiama ogni anno decine di migliaia di visitatori e che coinvolge attivamente nutriti gruppi di infioratori per un totale di quasi duemila cittadini di ogni età, tutti concentrati, in un solo weekend, nell’arteria principale che collega il borgo al belvedere di Spello.

“Archiviare i progetti per le infiorate di Spello 2020 del 13 e 14 giugno, legate alle celebrazioni del Corpus Domini, – spiega Di Cola – è stata una scelta molto sofferta ma obbligata, che rispetta quanto disposto dai vari DPCM che hanno finora regolamentato la vita dell’intero paese per far fronte all’emergenza. Abbiamo sperato di poter trovare un compromesso per ridimensionare l’evento, ma lo spirito dei provvedimenti governativi trova ancora oggi, e troverà ancora per molti mesi, come suo elemento fondante la distanza sociale e quindi ci siamo arresi a questa palese evidenza”.

“Alle migliaia di visitatori e di turisti che dall’Italia e da tante parti del mondo vengono a Spello per assistere e per partecipare alle infiorate – aggiunge il vicesindaco Guglielmo Sorci – diamo appuntamento al 5 e 6 giugno del prossimo anno, quando avremo finalmente superato le regole che oggi ci vedono e ci vogliono distanti. Quello prossimo sarà comunque un periodo di promozione delle nostre Infiorate, per mantenere vive le emozioni e lo spettacolo che suscitano”.

Pur essendo inevitabile la sospensione della manifestazione delle Infiorate di Spello 2020, “una celebrazione Eucaristica ci sarà senz’altro per la solennità del #CorpusDomini, – precisa don Diego Casini – come del resto avviene ogni domenica, ma la nostra speranza è che i fedeli vi possano partecipare, con le dovute precauzioni, e che si possa fare anche una processione, seppure in forma ridotta, con il santissimo Sacramento”. Fino al 5 e 6 giugno 2021, le infiorate di Spello continueranno a vivere e a regalare emozioni al pubblico di tutto il mondo attraverso le storie e le immagini fotografiche e video che condivideremo dalle pagine social.