Il Comitato dei genitori della scuola materna di Rivotorto dona 300 mascherine all’ospedale

Anche i più piccoli aiutano l’ospedale. Il Comitato dei genitori della scuola materna di Rivotorto “Fratello Sole” ha donato 300 mascherine all’ospedale di Assisi. “In un momento di incertezze, paure e distanze come quello che stiamo vivendo – si legge in una nota – il faro che può illuminare il nostro fare e il nostro sentire è la solidarietà, l’aiuto reciproco e l’amore incondizionato”.

Per il comitato dei genitori della scuola materna di Rivotorto, “il nostro gesto è nulla in confronto al vostro impegno quotidiano e alla reale necessità. Ma vuole essere un modo per dirvi GRAZIE. Grazie per la vostra professionalità e per la vostra umanità. Grazie per le energie profuse nella cura e nell’assistenza ai nostri malati. Che siate voi i ‘veri’ eroi per i nostri figli, grazie di esserci”.

Come già noto il Rotary e la famiglia Torino hanno regalato due ventilatori, cui si è aggiunto un monitor da parte della ditta Catanossi & Masciolini impianti idraulici. Numerosi dispositivi di protezione individuale sono arrivati anche dall’associazione Gli Amici di Simone (per oncologia), dallo studio notarile Pettinacci (destinate all’Rsa), dalla ditta Aisa, da Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra. E ancora, donazioni sono arrivate dal comitato Festa degli Angeli, da Novella Confezioni e dalla Pro loco di Collemancio, oltre ad AssisiNews. E ancora, da Shelby abbigliamento, da AssisiNews, dal Comune di Assisi, dalla Pro loco di Collemancio, dal Punto Rosa Assisi e dall’associazione ciclistica di Cannara.

Con i fondi raccolti da donazioni tramite internet, sono stati acquistati un elettrocardiografo e un aspiratore portatile per l’area grigia. Inoltre, la famiglia Cioccoloni ha donato un ecografo portatile. L’Automotoclub storico assisano ha acquistato per l’ospedale un videolaringoscopio. Il Comune di Assisi, infine, tramite la ditta Buini, ha fornito alla struttura due casette di legno per il pre-triage. La direzione della Usl Umbria 1 ringrazia tutti i cittadini per il flusso continuo di donazioni che sta ricevendo per il personale sanitario e per i presidi ospedalieri in questo periodo di emergenza sanitaria.

A Bastia Umbra invece continua la solidarietà dei concittadini e delle aziende. Svariate attività assisane e bastiole (Conad Superstore Giontella, Palestra Area 4, Azienda Fratelli Rustici Assisi) hanno consegnato pacchi alimentari e 160 chili di carne per garantire beni di prima necessità alle famiglie in difficoltà. La fornitura come sempre è stata consegnata ai Gruppi Comunali Protezione Civile Bastia Umbra e Assisi. In poco più di due settimane dall’apertura del conto corrente dedicato, inoltre, i bastioli hanno donato 17.500 euro per aiutare le associazioni bastiole in prima linea nell’emergenza.

Le associazioni (Protezione Civile, Croce Rossa e Croce Bianca, Agesci) erano state preventivamente ascoltate dal presidente del Consiglio Giulio Provvidenza, per raccogliere le richieste più urgenti e utili al loro operato. La conferenza dei capigruppo ha concordato all’unanimità dei presenti alcuni parametri che permettano un utilizzo corretto e rispettoso delle risorse gentilmente donate. Nella cifra vanno ricompresi i rimborsi carburanti, a parziale o totale compensazione degli spostamenti. Si può continuare ancora continuare a donare. Il conto corrente è Comune di Bastia Umbra Emergenza Covid 19, Iban IT 40 K 01030 38280 000001594965 – Banca Monte Dei Paschi Di Siena.