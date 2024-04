L’associazione Palatium in aiuto della “Papa Giovanni XXIII”

Una cena conviviale ha permesso di donare oltre 2.000 euro alla realtà palazzana che ospita persone in difficoltà

L’associazione Palatium in aiuto della Comunità Papa Giovanni XXIII: grazie a una cena conviviale per Carnevale che si è tenuta presso l’agriturismo “Il calcinaio” di Palazzo di Assisi, si è tenuta anche una raccolta fondi destinata all’Associazione Comunità “Papa Giovanni XXIII” di Palazzo di Assisi, una casa-famiglia che ospita persone indigenti o in difficoltà.

Le prenotazioni per la serata – fa sapere l’associazione Palatium – sono andate sold-out in pochissimi giorni; numerosa la partecipazione degli abitanti del paese che hanno fatto festa a ritmo di musica e mangiato deliziosi piatti proposti dallo staff della Palatium e dalla grande e preziosa collaborazione dei padroni di casa: Francesco Mantovani e Nicoletta Lentischio. La serata è proseguita fino a tarda notte, tra balli e canti, coinvolgendo tutta la comunità palazzana.

La raccolta fondi è stata un grande successo che ha permesso di donare una considerevole cifra, pari a 2400 euro, alla comunità “Papa Giovanni XXIII”; una parte del consiglio direttivo, insieme a Francesco Mantovani, domenica 25 marzo, si è recata presso la sede della Comunitper donare, anche simbolicamente, un grande “assegno”. La comunità, commossa, ha ringraziato tutto il Consiglio Direttivo e l’intero paese per la sincera partecipazione e ha affermato che il contributo sarà utilizzato per la gestione delle spese quotidiane a cui devono far fronte.

© Riproduzione riservata