Sentieri Francescani 2024, è già tutto sold out: il programma

Taglia il traguardo dei 24 anni la manifestazione Sentieri Francescani 2024, evento di punta dell’Automotoclub Storico Assisano che raccoglie sempre grandi consensi tra gli appassionati delle auto d’epoca, costringendo organizzatori a chiudere le iscrizioni per raggiunto massimale di equipaggi. Da sempre ispirato al patrono d’Italia San Francesco, il raduno fa parte del trofeo ASI (Automotoclub Storico Italiano) ‘Marco Polo’ che propone itinerari turistico-culturali lungo le vie della bella Italia.

A Sentieri Francescani 2024, prevista dal 12 al 14 aprile, le auto storiche si recheranno al Santuario Beato Sante a Pesaro portando la “Lampada della Luce” che sarà consegnata dal padre Custode del Sacro Convento sulla tomba di Francesco in Assisi. Il convento del Beato Sante è un santuario francescano, situato nel comune di Mombaroccio, in provincia di Pesaro e Urbino e sorge sulla sommità di un colle nella località di Passo. Il convento venne fondato dai francescani nel 1223, quando ancora il loro padre Francesco di Assisi era in vita.

Il programma prevede la partenza da Piazza del Comune di Assisi sabato 13 aprile e nel pomeriggio la visita del museo della civiltà contadina, grotte e arte sacra nel comune di Mombaroccio. Domenica 14 si terrà la suggestiva cerimonia di consegna della “Lampada della Luce” e la lettura del messaggio di pace francescano. La manifestazione si tiene con il patrocinio del comune di Assisi e di quello di Mombaroccio.

