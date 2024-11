L’Automotoclub Storico Assisano festeggia 35 anni: in regalo una Fiat 125 del 1967 “per i giovani”

Un regalo di buon 35′ compleanno speciale per l’Automotoclub Storico Assisano da Gavino Fadda, in arte “Nuccio D’Alghero”, che ha donato la sua FIAT 125 del 1967 al club di Assisi ad una condizione: “che partecipi a tutti i raduni del club guidata da un giovane”. Un gesto unico nel suo genere, quello del 92enne Fadda, che potrebbe avvicinare le nuove generazioni al mondo del MOTORISMO D’EPOCA. Nella giornata dei festeggiamenti per i 35 anni dalla nascita del Club ASA il presidente Marco Capomaccio ha voluto ringraziare il direttivo e i soci iscritti: “Oggi il club è una realtà consolidata e rispettata nel panorama umbro, il dono di Gavino dimostra quanto sia rilevante l’attenzione verso le nostre attività”.

Durante il convegno il “Dono di Nuccio D’Aghero” il presidente dell’ASI Alberto Scuro ha voluto rimarcare l’importanza di questa donazione che incarna il volere di tanti proprietari di auto storiche. “Da tempo abbiamo istituito il gruppo “ASI giovani” – ha detto Scuro – che programma attività rivolte al ragazzi che vogliono conoscere la meccanica e il design delle auto della metà del ‘900, gioielli preziosi che hanno segnato la storia dell’Italia.

In modo smart invitiamo appassionati in un punto di ritrovo, bar circoli ricreativi e quant’altro, dove portiamo un’auto classica di spessore ed esaminiamo la meccanica con esperti del settore. Inoltre organizziamo raduni specifici per giovani proprietari di auto d’epoca che amano girare il nostro paese, lentamente, facendosi ammirare alla guida di questi mezzi. Quando li mettiamo in mostra statica attiriamo turismo e interesse inoltre prevediamo gare di abilità/regolarità che alimentano una sana competizione tra equipaggi che partecipano al raduno”.

Costanzo Truini, consigliere ASI, ha ricordato quello che si sta facendo in ASI per avvicinare i giovani, spiegando che ASI è anche trattori, barche, da poco anche locomotive d’epoca, quindi sono tanti gli ambiti per avvicinarci alla storicità. Fadda da sempre coltiva una forte passione per l’automobilismo d’epoca e negli anni si è affezionato all’Automotoclub Storico Assisano partecipando a molti raduni che il club organizza durante il periodo estivo. Con il presidente Marco Capomaccio, Nuccio, ha espresso il desiderio di regalare una FIAT 125 del 1967 al club, con il vincolo che partecipi a tutte le manifestazione dell’ASA guidata esclusivamente da giovani ragazzi che possano apprezzare la giuda di un’auto d’epoca e magari avvicinarsi a questo mondo fatto di conservazione del design italiano. Interessante l’intervento del modellista Gabriele Guidetti che ha presentato il modellino della FIAT 125, derivante proprio dalla riduzione della macchina di Fadda.

