Forza Italia Giovani Umbria in sostegno del Pincio, con un pizzico di campagna elettorale

L'iniziativa del Fai - sostenuta anche dal Comune - finisce nella rubrica "Modello Assisi? No grazie" in cui si attacca l'amministrazione Proietti

Forza Italia Giovani Umbria in sostegno del Pincio, con una pillola video in cui viene illustrata e promossa l’iniziativa del FAI (Fondo Ambiente Italiano) in merito al Parco Regina Margherita, più comunemente chiamato da tutti i cittadini di Assisi “Il Pincio”.

“Un angolo di paradiso e di verde nella città serafica che – sottolineano i giovani azzurri – purtroppo oggi si trova in preda al degrado e all’abbandono da parte del Comune di Assisi, stato che viene denunciato dall’assisano Matteo Martellini nella nuova pillola della serie social ‘Modello Assisi? No grazie’, dedicata – dice Forza Italia Giovani – ai disastri realizzati dall’Amministrazione della Sindaca Stefania Proietti nella città di San Francesco”.

“Questa serie di video non hanno solo lo scopo di denunciare incuria, degrado ed abbandono che sta vivendo Assisi e le sue frazioni durante l’Amministrazione Proietti, ma hanno anche lo scopo di cercare delle soluzioni e di evidenziare ciò che c’è di buono nelle pratiche di cittadini e associazioni per togliere dal degrado luoghi come il Parco Regina Margherita”, si legge in una nota. “Grazie all’intraprendenza del FAI Assisi ora questo luogo si può salvare. Il gruppo FAl di Assisi, infatti, ha ottenuto l’inserimento del Parco Regina Margherita tra i luoghi del Cuore Fai da non dimenticare e da proporre come sedi di interventi di tutela, restauro e valorizzazione. Per sostenere la candidatura del parco è possibile votarlo con un semplice clic entrando nel sito internet del FAI” (in realtà va poi lasciata la mail e confermata la volontà di voler effettivamente votare, ndr).

E se nei giorni scorsi la giunta aveva rivendicato gli interventi sul Pincio (che versa in un degrado ultradecennale, da ben prima dell’arrivo della giunta Proietti, e che qualche anno fa venne parzialmente riqualificato solo grazie a un’associazione locale, i “ragazzi” del Bronx), in realtà secondo Forza Italia Giovani “chi sta intervenendo sulla riqualificazione del Parco è Regione Umbria, grazie ad un finanziamento regionale di 30mila euro che servirà alla sistemazione dell’area giochi. Siamo in prima linea sul tema della prevenzione del patrimonio naturalistico italiano e nella tutela dell’ambiente con un approccio concreto e razionale, ma mai ideologico come quello della sinistra, concentrandoci su obiettivi ambientali che siano sostenibili per famiglie e settori produttivi”.

