Assisi senza guida e senza alternative dalla minoranza: fortuna che avrà guai, ma non perirà mai

(Stefano Berti) Assisi senza Proietti è una macchina senza guida? Forse sì, anche se non va certo allo sbando, per carità. Dopo settimane di campagna elettorale e di impegni su altri fronti della prima cittadina, le riflessioni fatte da questa testata iniziano a trovare riscontro. Senza la Proietti la città sembra senza una guida. Fortunatamente questa è una città che va avanti da sola, ma gli assessori sembrano tutti in “modalità silenzioso” o magari stanno solo attendendo l’esito delle elezioni, ma ora – se prima non si notava – si nota perché la sindaca è impegnata su altri fronti in tema regionali.

Certo è che la prima cittadina in questi anni ha lasciato poco spazio ad assessori e consiglieri. O forse gli stessi non sono stati capaci di prenderselo questo spazio? Improbabile che la sindaca voglia lasciare il vuoto dopo di sé, ma come mai cinque assessori sono praticamente assenti? Dovremmo forse sperare che per il bene di Assisi sarebbe meglio se la sindaca restasse tale, o che “spunti” qualcuno di esterno alla giunta attuale che ne prenda il posto? Di certo c’è che l’azione amministrativa sembra già in letargo, in anticipo rispetto al vero inverno metereologico.

La giunta oggi sembra mantenere un basso profilo e pochi segnali li dà anche la minoranza – che già prima si faceva poco sentire, come scritto in tempi non sospetti, ben due anni fa, sempre da Assisi News e che, complici anche i cambi di casacca, non sembra offrire delle alternative. E come può pensare la città di affrontare il Giubileo e l’ottavo centenario francescano, la mole di persone che arriverà dopo la canonizzazione del Beato Carlo Acutis [che si tiene a Roma… ma il futuro santo è qui] con questa giunta e senza Proietti in prima linea? Per molti non ci sarebbero soluzioni se non una: richiamare lo staff di “Chi Dio ci Aiuti” o “Don Matteo” anche se magari, come molti dicono, Assisi c’era prima della Proietti e ci sarà anche dopo. Con quale attenzione da parte dei governanti ed enfasi mediatica e “pubblicità”, è tutta da vedere.

