Le Stanze delle Meraviglie, il 3-4 gennaio 2020 tra musica e fumetti

Dopo la rappresentazione teatrale nella Pinacoteca di Assisi tratta dal libro di Vittoria Garibaldi Un Patrimonio Ferito, prosegue il ricco programma di performance e attività varie che la Società Fortini ha voluto allestire per il periodo dicembre gennaio sotto il nome di Le Stanze delle Meraviglie.

Venerdì 3 gennaio la sede dell’associazione offrirà l’opportunità di immergersi nella dimensione medioevale e rinascimentale grazie all’allestimento, all’interno della Wunderkammer Assisi. Assisi delle Meraviglie, dello spazio riservato alla Bottega dei Liutai e grazie soprattutto all’incontro musicale delle ore 17,30 con i maestri Vincenzo Cipriani e Luca Piccioni.

Musiche, liutai e liutisti è il titolo dell’appuntamento che vedrà i due artisti in conversazione sull’arte della progettazione e della ricostruzione degli strumenti a corda dal Medioevo al Rinascimento e nell’esecuzione dal vivo di musiche per strumenti a corda di quei periodi storici. Farà da sfondo il fascino della preziosa Arpa Celtica, Brian Boru riscostruita da V. Cipriani, e raramente esposta e la magica atmosfera della Bottega dei Liutai, dove si potrà ammirare come da progetti, sagome, forme e pregiate doghe di legno ed essenze pittoriche, nascano i tanti strumenti che si concedono nella loro bellezza agli occhi del visitatore.

Sabato 4 la Wunderkammer compie invece un salto strabiliante diventando il Mondo dei Fumetti.

Dal 15 dicembre sono già allestite le due mostre in collaborazione con la Biblioteca delle Nuvole di Perugia: Fumetti su Marte, una rassegna storica di tutti i soggetti creati dalla fantasia di illustratori e disegnatori nel mito dei marziani e del pianeta Marte e Wonderwomen: il fumetto è femmina, da Valentina a Eva Kant, da Wonder Woman a Cat Woman, la donna protagonista nella matita dei più grandi creatori di storie a fumetti.

Sarà questo scenario ad accogliere le performance di disegno e musica dal vivo del collettivo Becoming X che nell’intera giornata dalle 10,00 alle 19,00 vedrà all’opera 25 artisti nel realizzare le loro opere con tecniche di disegno tradizionale, acrilici, pennarelli, matite, ma anche con tecniche di video proiezione su grande schermo, nell’atmosfera sonorizzata da musicisti live. Titolo: Wunder X Live art+sound nelle stanze del Palazzo, ancora il tema della Meraviglia sarà punto di riferimento per loro creatività. Alle 15,30 ci sarà l’incontro con il tratto potente e inconfondibile del noto autore Francesco Biagini che presenterà il suo Guida da combattimento ai mostri grossi: oltre 50 schede di mostri famosi da Godzilla a King Kong, da Alien ai giganteschi vermi protagonisti del film cult “Tremors”.

Le Stanze delle Meraviglie continua fino al 6 gennaio con altri grandi appuntamenti.