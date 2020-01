Incendio un un’autorimessa, danneggiste tre auto ma nessun ferito. La partenza dei vigili del fuoco di Assisi intorno alle 22.30 ha fatto arrivare i mezzi nei pressi di Bettonami caschi rossi sono intervenuti per un incendio all interno di una autorimessa in civile abitazione. All’interno 3 autovetture, che secondo le prime informazioni hanno riportato qualche danno. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

