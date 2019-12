Befana 2020 ad Assisi: eventi dove e quando, dal 3 al 6 gennaio

Tante le iniziative per la Befana 2020 ad Assisi. Di seguito gli appuntamenti principali per il lungo weekend, dal 3 al 6 gennaio dell’anno che verrà. Orari e informazioni sono tratti dal sito nataleassisi.it

Befana 2020 ad Assisi – gli eventi e le iniziative del 3-4 gennaio

La Befana 2020 ad Assisi parte il 3 gennaio al Teatro Lyrick con il Gran concerto del nuovo anno, A esibirsi Francesca Bruni: soprano – Elisabetta Pallucchi: contralto – Emanuele Fagotti: tenore. Insieme a loro il Coro e Orchestra Città di Assisi. Dirige il M° Padre Giuseppe Magrino ofm conv.

La Befana 2020 ad Assisi c’è anche sabato 4 gennaio. Si parte alle 15 all’Orto degli Aghi, via Porta Perlici, 6, con La natività assisiate in colloquio. Si parla de Il valore del dono in una economia di ispirazione francescana. Riflessione in vista dell’evento “Economy of Francesco”. All’iniziativa interverranno: Stefania Proietti, Sindaco di Assisi, Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi ed eminenti esperti. A cura di Giampiero Italiani Info: 320 7254714.

Alle 16 per le vie del centro storico e a Santa Maria degli Angeli, Zampognari per le vie del centro, musica itinerante a cura dell’Associazione Ritmi. Al Digipass (Palazzetto del Capitano del Perdono – Santa Maria degli Angeli) dalle 16 alle 18 va in scena il Laboratorio digitale “Re Magi”, mentre sempre a Santa Maria degli Angeli alle 17, nel Museo della Porziuncola, Sala San Pio X, la riflessione teologica Maria Vergine Fatta Chiesa di fr. Ezio Casella OFM.

Alle 18 nel centro storico, all’Abazia di San Pietro, il Concerto per l’Epifania dei Cantori di Assisi. Altro concerto alle 21 nella Basilica Inferiore di San Francesco, con il “South Dakota State University Choir”, direttore Laura Diddle.

Befana ad Assisi – gli eventi e le iniziative del 5 gennaio 2020

Il 5 gennaio dalle 10 la Natività Assisiate dei Piccoli all’Orto degli Aghi (zona Piazza Matteotti). In programma foto con Gesù bambino e proposte a sorpresa, a cura di Giampiero Italiani (320 7254714). A Santa Maria degli Angeli dalle 18, la Befana sul ghiaccio. Alle 20 la Befana è in visita alla Pro loco di Capodacqua di Assisi, con calze per tutti i bambini buoni. Per le famiglie, alle 17 al Teatro Lyrick, The Pozzolis Family con lo spettacolo A-live, perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere (Info: 075 8044359 – info@teatrolyrick.com).

Ricco anche il programma delle associazioni. Alle 20.30 a Castelnuovo, la tombolata nella Sala Parrocchiale,

a cura della Pro Loco e del Circolo ACLI. Alle 20.30 a Pieve San Nicolò, tombolata in allegria, a cura della Parrocchia di San Giovanni Battista. A Rivotorto nel Salone della Pro loco, dalle 20.45, Rivotorto In…canto e Musica, con l’esibizione delle espressioni musicali di Rivotorto (Coro Le Allegre Note, Coro Parrocchiale, Banda Musicale e altri gruppi musicali e canori emergenti). In programma anche la premiazione del concorso presepi bandito dalla Pro loco.

Befana 2020 ad Assisi – gli eventi e le iniziative del 6 gennaio

A Rivotorto di Assisi, dalle 8 alle 22, la Fiera della Befana per le vie della frazione, a cura della Pro Loco di Rivotorto. Nel pomeriggio, sulla pista polivalente del paese, La befana vien dal cielo. La vecchietta scende col parapendio in collaborazione con la Scuola di volo AliSubasio. Distribuzione della calza ai bambini e pomeriggio di festa con giochi e animazioni.

Nel centro storico alle 10 all’Orto degli Aghi, la Natività Assisiate dei piccoli. In programma foto con Gesù bambino e proposte a sorpresa (info: Giampiero, 320 7254714). Alle 16.30 in Piazza del Comune, la Befana ad Assisi. All’imbrunire si calerà dalla Torre Campanaria per distribuire giochi, dolcetti, caramelle e doni a tutti i bambini. L’iniziativa è a cura della Pro Loco Assisi.

Befana 2020 ad Assisi anche a Castelnuovo, con la Befana in Piazza che alle 18 si cala dal Campanile, mentre alle 18.30 a Santa Maria degli Angeli l’appuntamento è con la Befana volante che scende dal Cupolone; aspettando la Befana, secondo il sito nataleassisi.it, ci saranno animazione e distribuzione delle calze a tutti i bambini.

Alle 21.15 al Lyrick, La bella addormentata con il Russian Classical Ballet. La Bella Addormentata, è un incredibile capolavoro del balletto classico. La dimensione del sogno risveglia la magia delle fiabe, un mondo incantato di castelli, foreste, maledizioni e incantesimi. Solo un bacio dell’amor puro spezzerà il sortilegio. Info: 075 8044359 – info@teatrolyrick.com

Befana ad Assisi, si chiudono anche i presepi viventi e i mercatini

Nel ricchissimo programma dei presepi ad Assisi 2019 – qui la mappa, le date e gli orari – non mancano appuntamenti in occasione della Befana ad Assisi 2020. Il 29 dicembre 2019 e poi ancora l’1 e il 5 Gennaio, dalle 17.30 alle 19.30, da non perdere il presepe vivente di San Gregorio. Appuntamento anche il 6 gennaio, dalle 17 alle 19.30, con filata conclusiva dei Re Magi e tutti i figuranti.

Presepe vivente anche a Petrignano. Il 29 Dicembre 2019 e l’1 e il 5 Gennaio 2020 (orari dalle 17.15 – 19.30; il 6 gennaio dalle 16.30 arrivo dei Re Magi e sfilata di tutti i figuranti, a seguire normale rappresentazione fino alle 19) al calare del Sole oltre cento figuranti danno vita al magico Presepe vivente. (Qui le informazioni approfondite)

Infine, l’1 e il 6 Gennaio 2020, il presepe vivente di Armenzano. A cura della Pro Loco di Armenzano, è tra le rievocazioni natalizie più longeve di Assisi e del Subasio. All’interno del piccolo borgo di origine medievale, la popolazione locale ricorda i momenti legati alla nascita di Gesù: l’annuncio dell’Angelo a Maria, i dubbi di Giuseppe, visita di Maria a Elisabetta, la rabbia di Erode per il nuovo Messia, il censimento, l’arrivo dei Re Magi. Va in scena dalle 16.30 alle 19.30.

Infine, il 28-29 dicembre e gran finale il 4-5 gennaio 2020 con i mercatini di Campagna amica a cura della Coldiretti. Si trovano al Palazzo del Monte Frumentario, ingresso da via San Francesco. Il 2-3-4-5-6 Gennaio 2020 (orari dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30), anche la Casa di Babbo Natale. Si trova sempre al Palazzo del Monte Frumentario, ingresso da via Fontebella. L’1 e il 5/6 gennaio torna anche il Trenino di Natale.

