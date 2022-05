Leggere il futuro nel volo degli uccelli, iniziativa sabato 14 ad Assisi

Su iniziativa di Assisi Nature Council, WWF Umbria e LIPU, in ricordo anche di Maria Luisa Cohen

“Leggere il futuro nel volo degli uccelli” è il tema dell’incontro di sabato 14 maggio, alle 9.30, nella Sala degli Emblemi del Comune su iniziativa di Assisi Nature Council, WWF Umbria e LIPU. Un’occasione per parlare e approfondire il tema della presenza di questi meravigliosi uccelli migratori nelle città. E anche per ricordare la fondatrice e presidente dell’Assisi Nature Council, Maria Luisa Cohen.

“La migrazione degli uccelli – si legge nella nota stampa di presentazione – è un simbolo di grande libertà, per secoli i poeti e gli artisti hanno guardato al cielo e si sono ispirati a questo incredibile fenomeno. Nell’antichità c’era persino chi credeva di poter leggere il futuro del mondo negli spostamenti degli uccelli migratori, nella forma degli stormi, nella loro direzione e nel loro movimento. Oggi gli scienziati studiano le grandi migrazioni degli uccelli, per capire il destino del nostro pianeta e per raccogliere importanti dati sui cambiamenti climatici e all’inquinamento”.

A “Leggere il futuro nel volo degli uccelli” interverranno il sindaco Stefania Proietti, Carla Collesi di Assisi Nature Council, Massimo Borghesi per WWF Umbria, Alfiero Pepponi per LIPU ODV, Antonio Caschetto del Movimento Laudato Si, Veronica Cavallucci, assessore comunale. La mattinata sarà conclusa da una passeggiata fino al Giardino dei Semplici, in ricordo appunto di Maria Luisa Cohen.

