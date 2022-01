Morta Maria Luisa Cohen, addio alla fondatrice dell’Assisi Nature Council

Addio a Maria Luisa Cohen, ambientalista convinta che con grande impegno dal 1985 è stata fondatrice, animatrice e presidente dell’Assisi Nature Council. Lo annuncia dalla sua pagina Facebook proprio l’associazione ambientalista ispirata dalla visione di San Francesco d’Assisi di fratellanza universale simbolo d’interdipendenza ecologica e del frugale uso delle risorse terrestri. In sua memoria – anticipano i soci – sarà realizzato un evento, sperabilmente l’otto marzo, Festa della donna.

Maria Luisa Cohen, come annunciato nella sua pagina Facebook, era ricoverata da inizio anno in ospedale per Covid. Nata in Svizzera, aveva fondato l’Anc sulla scia di Bird campaign del 1983. Tra le ‘mission’ dell’associazione, che ad Assisi cura il Giardino dei semplici nella zona di via Santo Stefano, la promozione del Parco naturale del Monte Subasio; l’inclusione dell’area di Assisi e del Monte Subasio nella lista del patrimonio culturale mondiale dell’Unesco; la creazione di un Centro internazionale di educazione ambientale e bioetica.

“L’Assisi Nature Council – scriveva Maria Luisa Cohen – dal 1985 si impegna, in sinergia con le altre associazioni che l’hanno fondata, a educare i giovani nella speranza che essi possano prendere il timone con l’entusiasmo che sembra mancare agli adulti. Ma bisogna ripensare l’educazione ambientale (…) e rivolgersi a chi detiene il potere politico ed economico e coinvolgerli nella consapevolezza dei problemi reali. (…) Con il vostro aiuto, Assisi Nature Council vuole assicurare che il suo operato, sia in campo locale che internazionale, sia diretto realisticamente a veri bisogni, dia frutti evidenti, e che la sua importanza sia riconosciuta”.

© Riproduzione riservata