L’impronta del diavolo, il terrorismo anni Ottanta raccontato da Franco Casadidio

In occasione dell’edizione 2022 della manifestazione “Il maggio dei libri”, giovedì 12 maggio 2022 dalle 17.30, presso la biblioteca comunale di Assisi in via San Francesco, verrà presentato il libro “L’impronta del diavolo”, di Franco Casadidio. Il volume è descritto come la storia di due ragazzi che, nella Germania degli anni Ottanta, entrano a far parte del gruppo terroristico tedesco della R.A.F., omologo delle nostre Brigate Rosse.

Durante l’incontro verranno ripercorsi i 55 giorni del rapimento di Aldo Moro – di cui ricorre il 44esimo anniversario della morte – con l’ausilio di slides multimediali che permetteranno di ricostruire le fasi più drammatiche del sequestro e i legami tra il terrorismo italiano e quello tedesco. Seguirà firma copie con l’autore, Franco Casadidio.

Germania, metà degli anni Ottanta. Joseph e Mirka, due ragazzi poco più che ventenni, si avvicinano gradualmente al mondo del terrorismo e dell’eversione finendo col diventare membri della Rote Armee Fraktion (R.A.F.) l’omologo tedesco delle Brigate Rosse italiane. “L’impronta del diavolo” racconta la loro storia, una storia fatta di ideali, speranze, paure, piccoli e grandi drammi personali, in un susseguirsi di intrecci e colpi di scena che segneranno indelebilmente le loro esistenze e quelle di un Paese ancora diviso tra Est e Ovest ma destinato – di lì a poco – a riunificarsi e diventare leader della nuova Europa.

