Lotteria di Pasqua 2021 al Rione Fornaci, estratti i biglietti vincenti: i numeri

In data 13 giugno presso la sede del Rione Fornaci si è tenuta l’estrazione della lotteria di Pasqua 2021, rimandata a causa delle restrizioni da Covid 19, alla presenza della polizia municipale del comune di Assisi e il capitano Corrado Cannelli, il vice capitano Roberto Catanossi e altri membri del consiglio.

“Con l’auspicio che questo sia il primo di una lunga nuova lista di eventi per tutto l’associazionismo angelano, il Rione Fornaci ringrazia tutti coloro che lo hanno sostenuto anche in questo anno difficile e vi aspetta per i futuri lavori che vedranno Santa Maria degli Angeli nuovamente impegnata per ‘J’angeli 800 – palio del Cupolone’ che si terrà a settembre 2021”, si legge in una nota del Rione giallo.

Di seguito i numeri estratti alla lotteria di Pasqua 2021:

1’ premio 2100

2’ premio 0650

3’ premio 1827

4’premio 0881

5’ premio 1519

6’ premio 1594

7’ premio 0618

8’ premio 0580

9’ premio 1258

10’ premio 2141

11’ premio 2413

12’ premio 1001

13’ premio 1171

14’ premio 1939

15’ premio 0377

16’ premio 0935

17’ premio 0785

18’ premio 1914

19’ premio 2510

20’ premio 0889

21’ premio 0380

22’ premio 0091

23’ premio 2911

24’ premio 1874

25’ premio 2102

26’ premio 2346

La Festa de J’Angeli 800, Palio del Cupolone è una rievocazione storica del 1800 che vede sfidarsi gli storici Rioni di Santa Maria degli Angeli. Essi sono il Rione del Campo (blu), il Rione Ponte Rosso (rosso; per la presenza del ponte ferroviario, detto “rosso” per il colore dei mattoni con cui è stato realizzato) e il Rione Fornaci (giallo; il nome deriva dalle numerose fornaci che alimentavano i cantieri del paese).

Nata inizialmente come iniziativa collaterale al Piatto di Sant’Antonio, la Festa è stata poi spostata a giugno, diventando un appuntamento a sé stante. La manifestazione dura una decina di giorni, con spettacoli, giochi, musica, buon cibo. La festa vuole essere prima di tutto occasione di incontro, recupero e rinnovo delle tradizioni.

