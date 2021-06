Dulcinea gelateria compie 10 anni, festeggiamenti “raccolti” per l’attività di Luca Manini

Il titolare di una delle realtà fiore all'occhiello per il territorio ringrazia per il continuo supporto

Dulcinea gelateria compie 10 anni. Festeggiamenti “raccolti” per l’importante traguardo ottenuto dall’attività di Passaggio di Bettona di Luca Manini, che via Facebook scrive: “315360000 secondi, 5256000 minuti, 87600 ore, 3650 giorni, 120 mesi! Avete capito? Dulcinea compie 10 anni! In questi 10 anni tanti progetti si sono realizzati, anche grazie a voi e al vostro continuo supporto. Per rispetto del periodo che stiamo passando, abbiamo deciso di non festeggiare, con la promessa che ci rifaremo molto presto! Vi aspettiamo comunque in gelateria. Grazie da tutto lo staff di Dulcinea”.

Luca Manini che ha fatto della sua realtà artigianale un fiore all’occhiello per il territorio: “Dieci anni fa, un’idea, 10 anni fa un sogno, 10 anni fa una follia, sono passati 10 anni da quel giorno pieno di energia. Un’energia – scrive Manini via social a proposito di Dulcinea gelateria – che mi porto dentro tutto i giorni facendo quello che mi piace fare. Un’energia che viene alimentata e rafforzata ogni giorno da ognuno di voi. 10 anni fa è nata Dulcinea e ho iniziato a fare il lavoro più bello del mondo. 10 anni di idee, progetti, soddisfazioni, cadute ma anche tanta costanza nel fare e rifare ogni giorno, per migliorarsi e crescere. Ancora oggi lo faccio, ancora oggi sono lì, in quel piccolo laboratorio in via Perugia, a creare, progettare e, perché no, a sbagliare. Perché è proprio l’errore a farti crescere per migliorare. Io nella mia vita sono inciampato, caduto e rialzato molte volte. In questi anni hanno fatto parte della grande famiglia di Dulcinea Gelateria tante persone, qualcuna è passata veloce, altre sono rimaste ma tutte hanno lasciato un prezioso pezzetto di loro. Voglio ringraziarvi – prosegue Manini – tutti, perché nel bene o nel male avete capito e condiviso un pezzo della mia vita e del nostro progetto”. Poi la lunga lista, dalla famiglia e chi fa e ha fatto parte della staff, agli amici, ai clienti ed alle istituzioni.

Dulcinea Gelateria che, al decimo anno di attività, è ormai una realtà di assoluto prestigio per l’Umbria e non solo. Dulcinea Gelateria, dopo i già tanti successi e riconoscimenti del recente passato, è stata nuovamente insignita dell’importante riconoscimento del Gambero Rosso che ha deciso di inserirla di nuovo nella “Guida delle Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso 2021” tra i best maestri gelatieri di tutta Italia.

Innovazione e qualità sono da sempre le prerogative della nota gelateria. Dallo scorso anno anche Enea, il “furgoncino” di Dulcinea, che porta le prelibatezze in giro per l’ampio territorio locale e non solo. Tanti i successi di Dulcinea gelateria ottenuti negli anni, protagonista al Sigep di Rimini in più occasioni nelle recenti edizioni. Poi dal Golosario al Gastronauta, dove compare fra le 10 migliori gelaterie in Italia dal 2013 in avanti, fino alle Guide di Repubblica e al Gambero Rosso. Segnalata anche dal Corriere della Sera, la gelateria Dulcinea di Passaggio di Bettona è recensita anche su TripAdvisor ed EccellenzeItaliane.

Dulcinea Gelateria è sponsor di AssisiNews e AssisiSport fin dalla fondazione di entrambe le testate del gruppo. Ma non è solo per questo che facciamo a Dulcinea gelateria, un vanto per tutto il territorio, gli auguri per il prestigioso traguardo professionale.

