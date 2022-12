Luminarie, a Rivotorto ci saranno: si attiva la comunità

A Rivotorto sarà un Natale pieno di voglia di illuminarsi. La Pro Loco Rivotorto non farà mancare alla frazione assisiate le tradizionali luminarie natalizie. L’associazione infatti – in seguito alla coraggiosa e doverosa decisione del Comune di Assisi di rinunciare alle luminarie per non gravare ulteriormente sulle bollette visti i rincari della luce e dell’energia – ha comunque deciso di appendere per le strade le tradizionali luci natalizie.

La Pro Loco sistemerà volontariamente nei prossimi giorni le luminarie grazie al sostegno economico degli esercizi commerciali e dei residenti della cittadina del Sacro Tugurio, che non hanno mai fatto mancare il loro appoggio all’iniziativa.

Le luci non graveranno sui costi delle bollette pubbliche, ma saranno alimentate direttamente al contatore della Pro Loco. L’associazione così si augura di poter offrire un servizio aggiuntivo ai tanti turisti che visiteranno, dal ponte dell’Immacolata in poi, la frazione assisiate.

“Rivotorto sarà quindi accogliente – ci tengono a far saper i vertici della Pro Loco – le luminarie installate faranno da cornice allo stupendo videomapping installato dal Comune di Assisi, a cui va il nostro grazie, e che per la prima volta impreziosirà la facciata del Sacro Tugurio di Rivotorto e le statue della natività a grandezza naturale. All’interno della chiesa, il tradizionale, storico ed apprezzato presepe”.

Oltre alle luminarie, tante le iniziative che tornano finalmente dopo lo stop dovuto alla pandemia. La Pro Loco Rivotorto infatti, si fa promotrice di vari eventi in occasione delle festività: dall’arrivo di Babbo Natale alla festa della Befana, occasioni per grandi e piccoli, e per regalare un sorriso ai tanti che vorranno partecipare.

