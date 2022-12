Gelato Festival World Masters, Dulcinea Gelateria vola in semifinale

Con il gusto Le Notti in "Bianca", valutato da una giuria tecnica, Luca Manini stacca il pass le gare del 2023

Un nuovo riconoscimento per Dulcinea Gelateria. L’attività di Passaggio di Bettona è stata selezionata tra le sei semifinaliste nella tappa di Perugia del prestigioso Gelato Festival World Masters 2022, scontrandosi con importanti realtà del mondo della gelateria. La competizione – valida per il Gelato Festival World Ranking, la classifica dei migliori gelatieri a livello mondiale – si è tenuta il 30 novembre a Corciano ed ha coinvolto 17 gelatieri umbri provenienti dalle province di Perugia e Terni.

La giuria – composta da Marco Lagrimino chef del ristorante l’Acciuga di Perugia (1 stella Michelin), da Cinzia Otri della Gelateria della Passera di Firenze (3 coni Gambero Rosso) e da Danilo Nardoni, Giornalista ANSA e Canale Gusto 24 – ha decretato una classifica di 6 selezionati che parteciperanno alle prime semifinali italiane in programma nel 2023 e che proseguiranno il percorso di selezione dei migliori gelatieri italiani in vista della Finale Mondiale del 2025.

I criteri di valutazione riguardavano il gusto, la struttura, la creatività e la presentazione verbale ed estetica. Dulcinea Gelateria ha partecipato alla gara con il gusto Le Notti in “Bianca”, crema al lime con crumble al cocco. Grande soddisfazione per Luca Manini e tutto il suo staff. “Un ringraziamento speciale – commenta Manini – va a Tony Napoli, Arianna Marsili di ‘Mille e una cialda lab’ con cui collaboriamo. Un grazie anche al Ristorante Serpillo per aver realizzato il crumble, a mio papà e soprattutto a mia moglie e alla mia piccola bianca. Il gusto è dedicato a loro”.

Seguendo le orme del padre Ugo, Luca Manini dal 2011 ha intrapreso la strada della produzione di gelato artigianale ottenendo premi e riconoscimenti a livello nazionale. Sono circa 24 i gusti – anche nelle versioni senza lattosio – che vengono prodotti nel suo laboratorio di Passaggio di Bettona. “Io credo molto nel dialogo tra realtà – continua Manini – Il dialogo è fonte di conoscenza. Sono sempre stato favorevole a collaborazioni. La porta della nostra gelateria è sempre aperta a nuovi progetti formativi e di crescita”.

Questi i sei selezionati nella tappa perugina del Gelato Festival World Masters: Luca Castellucci della Gelateria Demetra di Santa Maria degli Angeli (Perugia), Azzurra Tiburzi della Gelateria Central Bar di Foligno (Perugia), Luca Manini della Gelateria Dulcinea di Bettona (Perugia), Federico Angeletti della Gelateria Be Bop di Castiglione del Lago (Perugia), Michele Mancini del bar Gelateria Europa di Ponte San Giovanni (Perugia), Tommaso Catorci della Gelateria Il Quinto Vizio di Corciano (Perugia).

Per la gelateria Dulcinea di Passaggio di Bettona, è solo l’ennesimo traguardo dei già tanti ottenuti fin qui. Alla competizione hanno partecipato anche Riccardo Palazzini della Gelateria Skuisito di Santa Maria degli Angeli e Mauro Ortolani della Gelateria Paradiso delle Bontà di Cannara.

(Dulcine Gelateria è uno degli sponsor sostenitori storici del Gruppo editoriale Assisi News)

