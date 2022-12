Meteo Assisi 2-4 dicembre 2022: fine settimana freddo e con tempo instabile

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 2-4 dicembre 2022, con la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News.

Buongiorno cari lettori, con questa settimana si è congedato un mese di novembre che ci ha portato un surplus pluviometrico di tutto rispetto su gran parte del territorio regionale, un elemento a cui da molti mesi non eravamo più abituati. Come detto nei precedenti interventi la strada da fare è ancora lunga per arrivare al pareggio di bilancio di fine anno ma buone, anzi buonissime speranze sembrano vedersi all’orizzonte con le stagionali di dicembre che “fiutano” un altro possibile surplus pluviometrico per la nostra regione. La natura si avvicina a compiere ancora una volta il miracolo! Settimana fredda sinora ma con scarse precipitazioni, piogge che torneranno proprio in questo fine settimana di cui ora vi andrò a parlare.

Ecco le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 2-4 dicembre 2022, con uno sguardo come sempre attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata piuttosto nuvolosa da mattina a sera con occasione per delle piogge in forma irregolare e non diffuse sul territorio tra mattina e pomeriggio. ATTENZIONE tra sera e notte sul sabato netto peggioramento con precipitazioni ovunque anche forti localmente. Temperature intorno i valori normali del periodo per quanto riguarda i valori massimi del giorno, più calde del normale invece nei valori minimi per effetto della copertura nuvolosa che impedirà l’irraggiamento notturno. Ventilazione dai quadranti meridionali debole a tratti moderata localmente tra pomeriggio e serata.

Domani sabato: giornata sempre grigia in prevalenza con rischio elevato e diffuso a tutta la regione di forti rovesci di pioggia e qualche temporale. Ventilazione debole dai quadranti orientali. Qualità dell’aria straordinaria e temperature sostanzialmente stazionarie rispetto al giorno precedente.

Domenica infine: mattinata nella quale il sole (a tratti un po’ appannato da velature) tornerà temporaneamente a riaffermarsi seguono dal pomeriggio nuovamente piogge e locali temporali in un contesto leggermente più mite per effetto dei venti meridionali che diverranno moderati nel corso della giornata.

Breve anticipazione come sempre sul tempo che dovremo attenderci per l’inizio della nuova settimana che vedrà una prosecuzione dell’instabilità con frequenti piogge, breve parentesi soleggiata nella giornata di martedì.

A tutti voi da parte mia e della redazione di Assisi News un caro saluto e buon fine settimana!

Foto: Freepik

