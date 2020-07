Madonna a Porta Cappuccini, rimossa causa restauro (foto)

Issata lì dal 23 maggio 1960, la Madonna a Porta Cappuccini è stata rimossa a inizio settimana causa restauro. Verrà ricollocata tra circa due mesi, previo restauro. La statuina ha sessanta anni.

L’immagine della Madonna di Fatima fu issata nella seconda domenica di maggio di sessanta anni fa per iniziativa della Compagnia dei Cavalieri del Colle del Paradiso. “Nella seconda domenica di Maggio, per iniziativa della Compagnia dei Cavalieri del Colle del Paradiso, è stata collocata un’immagine della Madonna di Fatima a Porta Cappuccini cioè all’inizio della via penitenziale che conduce all’Eremo delle Carceri. L’immagine, opera del valente scultore concittadino Francesco Prosperi, è stata benedetta da S.E. Monsignor Vescovo”, si legge nelle cronache dell’epoca riportate da Mauro Iuston in Assisi giorno per giorno.

L’opera, commissionata dalla Nobile Compagnia dei Cavalieri del Colle Paradiso, nei primi anni ’60 dall’allora Gran Maestro Norberto Michettoni, fu eseguita dall’artista assisano prof. Prosperi. Dopo oltre mezzo secolo di esposizione alle intemperie, l’attuale Gran Maestro Guerino Merola, con consenso unanime dei componenti tutti della Compagnia, ha deliberato il restauro della statua della Vergine.

Da qualche tempo alcuni cittadini segnalavano la necessità di un restauro. Di cui si è fatta nuovamente carico la compagnia dei Cavalieri del Colle Paradiso. La statua, scolpita dopo l’intervento di conservazione, verrà ricollocata nel sito originario il 14 settembre 2020, in occasione della Festa dell’Esaltazione della Santa Croce, a cui è dedicata la chiesetta che si trova all’interno della Rocca Minore, la cui custodia è affidata proprio alla Compagnia dei Cavalieri del Colle Paradiso.

E per evitare che qualcuno pensasse a un furto sacrilego, dove c’era la Madonnina è rimasto un cartello. “Statua temporaneamente rimossa per restauro, verrà ricollocata il 14 settembre 2020”, vi si legge.