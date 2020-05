Mascherine, il grande cuore dei Cantori di Assisi: 500 per l’ospedale

In questo periodo di distanziamento sociale e sospensione di tutte le attività canore, i Cantori di Assisi hanno voluto far sentire la propria vicinanza e solidarietà all’intera comunità assisana e in particolar modo agli operatori sanitari donando 500 mascherine chirurgiche all’Ospedale di Assisi.

Le mascherine sono state consegnate questa mattina, 18 maggio, dal Presidente Gianfranco Chiappini e dalla Direttrice Gabriella Rossi a Giulia Olivi Dottoressa responsabile del Pronto Soccorso e agli infermieri presenti. “Donare, un modo di amare”, questo il ringraziamento social della Dott.ssa Olivi che ha ringraziato i Cantori per la loro donazione anche a nome di tutti i colleghi.

Continua inoltre la distribuzione gratuita di mascherine alle categorie più fragili da parte del Comune di Assisi. Il Gruppo comunale di Protezione Civile è partito con i disabili e gli anziani, soprattutto non autosufficienti. Nei giorni scorsi è partita inoltre la distribuzione ai nuclei familiari in difficoltà economica tramite la Caritas, l’Emporio solidale – gestito da Caritas e comune -, le comunità di assistenza sociale presenti sul territorio comunale. Dal lunedì al venerdi, il Gruppo comunale della Protezione civile distribuirà gratuitamente le mascherine destinate alle persone che hanno oltre 65 anni non autosufficienti e quelle con disabilità gravi. La distribuzione avverrà nella sede di Piazzale Tarpani e rispetterà orari ben precisi, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17. I volontari della Prociv comunale assegneranno 10 mascherine a ogni persona.