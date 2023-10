Misericordia di Assisi, ventesimo compleanno e nuovo governatore

Nuove cariche per la Misericordia di Assisi, che ha anche festeggiato il suo ventesimo compleanno. Il 30/9/23 si sono svolte le elezioni che hanno visto impegnati al voto le Consorelle e i Confratelli dell’Associazione per il rinnovo degli organi statutari. In seguito alle elezioni, si sono svolte le riunioni di insediamento che in data 6/10/23 hanno deliberato all’unanimità la scelta del nuovo Governatore.

La scelta è caduta su Gianluca Feliziano Timi, figura già nota e impegnata sia all’interno dell’associazione, sia della realtà assisana e sia in ambito regionale come formatore. Il Magistrato è inoltre composto da: Ferdinando Baldini (Vice Governatore), Raffaele Tosti (Amministratore), M. Rita Speziali (Segretaria), Livio Montalti (consigliere), Francesca Dionigi (consigliere), Marika Renga (consigliere).

Gli altri organi della Misericordia di Assisi sono: il collegio dei Probiviri composto da: Giacomo Begic Zivko (Presidente), Vittorio Aisa e Laura Mazzoli. Il collegio dei Revisori dei Conti composto da: Maria Cristina Ascani (Presidente), Italiani Santa, Reali Giacomo. Il nuovo governatore, poco dopo la sua nomina, ha voluto ringraziare il governatore uscente e co-fondatore dell’Associazione, don Maurizio Biagioni per l’impegno e i risultati ottenuti nei 20 anni trascorsi in Misericordia.

“Vorrei ringraziare – le parole di Timi – tutte le Consorelle e i Confratelli che mi hanno dato fiducia e attraverso il Magistrato mi hanno incaricato di essere il Governatore della Misericordia di Assisi. Ringrazio in particolare Don Maurizio che in questi anni ha portato la nostra Confraternita ad essere la realtà che oggi rappresenta. Mi auguro che questo cambiamento sia l’occasione per continuare il lavoro eccezionale che in questi 20 anni è stato fatto. Dobbiamo essere uniti e collaborare con lo scopo di rendere la Misericordia una grande famiglia al servizio della comunità.”

© Riproduzione riservata